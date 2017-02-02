3 فنانين ينفّذون «يوم سعيد آخر»

اختارت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة ثلاثة فنانين لتنفيذ عمل فني تركيبي بعنوان «يوم سعيد آخر 2016-2017»، في إطار السياق العام للمعرض الثاني لمتحف غوغنهايم أبوظبي، الذي يقام تحت عنوان «تفاعل • تشكيل • تواجد: مسارات إبداعية»، ويفتتح للجمهور في السابع من مارس المقبل في منارة السعديات في جزيرة السعديات بأبوظبي.

ووقع الاختيار على الفنانين الثلاثة، لينضمّوا بهذا العمل الفني إلى أعمال أخرى يشارك بها فنانون من أجيال مختلفة، ومن مختلف أقطار العالم، كانت لهم إسهاماتهم وممارساتهم الفنية التي نجحت في التعبير عن التفاعل والتواجد والممارسات الإنسانية ضمن رؤية عابرة للثقافات تجاه العديد من الجوانب المميزة للفن المعاصر.