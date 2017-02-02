3360 زائراً لـ «بينالي الأطفال»

استقبل بينالي الشارقة للأطفال في دورته الخامسة، أكثر من 3360 زائراً خلال النصف الأول من انطلاقته في 15 يناير الماضي، بمشاركة 376 عملاً فنياً لأطفال من 27 جنسية عربية وأجنبية. ونجح البينالي، الذي تنظمه مراكز أطفال الشارقة، تحت شعار «عالم كبير بحدود خيالك»، ويستمر حتى 15 الجاري، في جمع الإبداعات الفنية التي قدمها 785 طفلاً.

وقالت رئيس البينالي، ريم بن كرم: «أصبح البينالي حدثاً محلياً وعالمياً بامتياز، بما يتضمنه من أعمال فنية ارتقت بمستوى الحدث، وناقشت موضوعات حملت أفكار وأحلام أجيال المستقبل وشبابها، ورسخت في أذهانهم العديد من المفاهيم والمعتقدات الجميلة».