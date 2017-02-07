تطبيقات مهمة للسفر

• TripCase

يستخدم الكثير من المسافرين تطبيق TripCase، الذي يتيح تنظيم رحلات متعددة، وحجز الفنادق والتخطيط للسفر، كما يسمح للمستخدم بمتابعة مسار رحلات العائلة أو الأصدقاء.

• Flight Stats

يساعد تطبيق Flight Stats على تتبع الرحلات، ويوفر المعلومات في الوقت الحقيقي لحالة الرحلة والتأخير، فضلاً عن معرفة حركة المطار ومواعيد الرحلات المجدولة، إضافة إلى توقعات الطقس، وغيرها من المزايا.

• Currency

يتيح تطبيق Currency المقارنة بين عدد غير محدود من العملات، ومعرفة المصاريف التي سيتكبدها لقاء الخدمات بالأسعار المطلوبة، وهو في وجهته السياحية.

• Uber

يعد تطبيق Uber فعالاً لطلب خدمات التاكسي، وهو متوافر في العديد من الوجهات السياحية حول العالم، دون الحاجة للانتظار طويلاً، كما يمنح ميزة الدفع بالبطاقات الائتمانية، ومعرفة الوجهة المقصودة والوقت اللازم للوصول.