«تنظيم الاتصالات» تبحث مع «اتصالات» تعويض المتضررين من الخلل الفني

كشفت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، أمس، عن محادثات تجري مع مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، بشأن التعويض الذي سيمنح للمتعاملين الذين تضرّروا نتيجة الخلل الفني الذي حدث في شبكة «اتصالات»، أول من أمس. وقالت في رد رسمي لـ«الإمارات اليوم» إن هناك اتفاقاً كاملاً مع «اتصالات» على مبدأ تعويض المتعاملين الذين تضرروا، لكن يجري حالياً بحث شكل التعويض، الذي قد يشمل منحهم دقائق مكالمات مجانية، وبيانات إضافية، وخيارات يجري بحثها حالياً.

«اتصالات» تولي المتعاملين اهتماماً بالغاً باعتبارهم أحد أهم معايير نموها وتقدمها.

وأكدت الهيئة أنها طالبت «اتصالات» منذ حدوث العطل الفني، بالاعتذار للمشتركين الذين تضرروا نتيجة للخلل، وتعويضهم عن تأثر الخدمات.

وأشارت إلى أن الخلل شمل المكالمات الصوتية وباقات الإنترنت، ثم شمل الهواتف الثابتة لاحقاً لدى بعض المتعاملين، مؤكدة تصليح الخلل بشكل كامل، بالتعاون بين الهيئة و«اتصالات».

وكانت «اتصالات» أعربت في بيان، أمس، عن اعتذارها للمتعاملين، عن أي إزعاج لحق بهم جراء تأثر بعض خدماتها.

وأكدت أنها تولي المتعاملين اهتماماً بالغاً وعميقاً، باعتبارهم أحد أهم معايير نموها وتقدمها، وتعمل باستمرار على تحقيق أعلى معايير الجودة العالمية للخدمات المقدمة، مؤكدة أنها ستكافئ المتعاملين الذين تأثروا بهذا الخلل الفني.