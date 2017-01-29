17.2 % معدل نمو دخول الشركات إلى حتا خلال 5 أعوام

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بأن معدل النمو في دخول الشركات إلى مدينة حتا بلغ 17.2% خلال خمسة أعوام بين (2012 و2016)، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للشركات العاملة في المدينة وصل في نهاية ديسمبر الماضي إلى 944 شركة، شكلت الفئة التجارية منها 725 شركة.

وأشارت الدائرة في تقرير خاص يوضح حجم النشاط التجاري في حتا، إلى نمو الحركة التنافسية في المدينة وتوافر العديد من الفرص الواعدة لرجال الأعمال والمستثمرين الراغبين في التوسع بمشروعاتهم.

معدل النمو

76.8 % من الشركات العاملة في حتا تجارية. تقرير (اقتصادية دبي) يظهر نمو الحركة التنافسية وتوافر العديد من الفرص لرجال الأعمال في حتا.

وتفصيلاً، أظهر تقرير حديث أعدته دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وأصدرته أمس، أن معدل النمو في دخول الشركات إلى مدينة حتا بلغ 17.2% خلال الفترة بين 2012 و2016، فيما وصل العدد الإجمالي للشركات العاملة في المدينة بنهاية ديسمبر الماضي إلى 944 شركة، شكلت الفئة التجارية منها 725 شركة بمعدل 76.8%، وتليها الشركات المهنية بنسبة 22.4%.

وبينت نتائج الدراسة الخاصة بقطاع الترخيص والتسجيل التجاري في «اقتصادية دبي»، نمو الحركة التنافسية في حتا وتوافر العديد من الفرص الواعدة لرجال الأعمال والمستثمرين، الراغبين في التوسع بمشروعاتهم في القطاعات التجارية، والمهنية، والصناعية.

فرع الدائرة

وذكرت الدائرة أن تدشين فرع «اقتصادية دبي» في حتا، وإعداد هذه الدراسة، يأتيان تماشياً مع إطلاق مشروع محمد بن راشد لتطوير مدينة حتا، الهادف إلى تعزيز التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وتأهيل المحال التجارية.

ودعت الدائرة، رجال الأعمال والرواد للاستثمار في مدينة حتا، إلى مراجعة فرع الدائرة الخاص بالترخيص والتسجيل التجاري في مبنى إدارة الجنسية والإقامة بمدينة حتا، وإتمام جميع الإجراءات الخاصة بالرخص التجارية ومنها: حجز الاسم التجاري، والموافقة المبدئية، وتعديل الرخص، وتجديدها.

واقع الأعمال

وقال مدير إدارة خدمة المتعاملين في قطاع الترخيص والتسجيل التجاري بـ «اقتصادية دبي»، عبدالعزيز بن حثبور، إن «فريق العمل أعد تقريراً خاصاً يوضح فيه حجم النشاط التجاري في مدينة حتا، وذلك لإعطاء أصحاب الرخص من رجال الأعمال والمستثمرين، لمحة تعريفية عن واقع الأعمال، والفرص المتوافرة في تلك المدينة، فضلاً عن الخدمات التي توفرها (اقتصادية دبي)، عبر فرعها في مبنى إدارة الجنسية والإقامة بمدينة حتا».

تطورات

وأضاف بن حثبور، أن «مدينة حتا شهدت العديد من التطورات خلال العقدين الماضيين، أبرزها تطوير المرافق والخدمات المقدمة لقاطني تلك المنطقة، واستمرارية الاستثمار في البنى التحتية، والاهتمام البيئي بمدينة حتا التي تعد معلماً سياحياً ومقصداً للسياح»، لافتاً إلى أن «التقرير يشير إلى وجود فرص استثمارية في قطاعات عدة، مثل: السياحة والقطاع الخدمي، والتجاري، والمقاولات ومواد البناء، والقطاع الصناعي، وغيرها من القطاعات الحيوية».

وذكر أن «مهام الدائرة تأتي ضمن استراتيجية (اقتصادية دبي) الهادفة إلى تسهيل مزاولة الأنشطة التجارية من خلال الوصول إلى المستثمرين ورجال الأعمال من مختلف المناطق في الإمارة، وتوفير الوقت أمام رجال الأعمال لإنجاز معاملاتهم من خلال نشر خدمات الدائرة في مختلف الأماكن، إضافة إلى تقديم أفضل الحلول والآليات المبتكرة التي من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتنافسية الأعمال، وبالتالي رفع مكانة إمارة دبي والإمارات والارتقاء بـ(تقرير البنك الدولي) حول مدى سهولة مزاولة الأعمال».

تقديم الخدمات

من جهته، قال مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع الترخيص والتسجيل التجاري بـ «اقتصادية دبي»، عمر المهيري، إن «القطاع يسعى إلى تيسير تقديم الخدمات الإلكترونية للمتعاملين والخاصة بطلبات الترخيص والتسجيل التجاري، وذلك لرفع مستوى هذه الخدمات لرجال الأعمال الحاليين، والمستثمرين المتنقلين بشكل مستمر، والمتعاملين الجدد الذين يرغبون في تخليص إجراءات حجز الاسم والموافقة المبدئية»، لافتاً إلى أن «فرع الدائرة في مدينة حتا يلبي احتياجات المتعاملين، ولديه القدرة على استقطاب المزيد خلال السنوات الثلاث المقبلة».

وأضاف المهيري أن «فرع الدائرة يوفر المعلومات الوافية للرد على استفسارات المتعاملين حول النشاطات التجارية، وآلية الترخيص ومزاولة الأعمال»، مشيراً إلى «سعي الدائرة من خلال فروعها المنتشرة على مستوى إمارة دبي إلى تلبية احتياجات المتعاملين، فضلاً عن تعريفهم بمدى سهولة مزاولة الأعمال وبساطة الإجراءات».