حماية الأفكار الإبداعية

يسعى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك لتنفيذ مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي، من خلال إطلاق مبادرة «احمي فكرتك»، التي تهدف إلى توعية وحماية المبتكرين وابتكاراتهم، وتشجيعهم على الإبداع والابتكار، لاسيما العلامات التجارية، كما تسعى المبادرة إلى توعية قطاع الأعمال بأهمية الحماية القانونية للملكية الفكرية.

«قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يسعى إلى إطلاق مبادرة (احمي فكرتك) الأولى من نوعها».

وتأتي هذه المبادرة تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تشجيع الابتكار لدعم وتحفيز المبتكرين، وتوفير بيئة حاضنة لهم.

والفكرة ليست سوى مجرد فكرة! فهي ليست براءة اختراع أوعلامة تجارية أو حقوق نشر، فالأفكار العامة عبارة عن شيء غير ملموس، فيصبح من الصعب حمايتها قانونياً، ومن هذا المنطلق نجد أن أصحاب الملكية الفكرية يبادرون إلى تسجيل أفكارهم الإبداعية وتوثيقها من أجل حماية جهودهم وأفكارهم من جميع أشكال التعدي.

من جهة أخرى، يجب الأخذ في الحسبان أن الفكرة غير الملموسة لا تتم حمايتها قانونياً، حيث يجب على جميع المبتكرين القيام بحماية ابتكاراتهم من خلال تسجيلها كملكية فكرية، وذلك لضمان حقوقهم والدفاع عنها في حال وجود تعدٍ على العلامة أو الفكرة أو غيرها من المصنفات الفكرية.

قد يتصرف البعض بشكل طبيعي في إخبار الآخرين عن بعض الأفكار التي يهدف إلى تحويلها إلى واقع، فيفاجأ بأن تلك الأفكار تم تطبيقها من قبل أشخاص آخرين، فهنا لا يستطيع مطالبتهم بحقوقه، لأنها كانت مجرد أفكار غير ملموسة وغير مسجلة أو محمية.

ومن هذا المنطلق ننصح أصحاب الأفكار الإبداعية بعدم الإفصاح عن الأفكار الإبداعية والابتكارات إلى حين تسجيلها وتقييدها، وبالتالي يحفظ أصحابها حقوقهم.

إن الأفكار، مهماً كانت بسيطة، فهي في الواقع تعكس منفعة لفئة من فئات المجتمع، فليس من الضروري دائماً أن تنصب منفعة الفكرة في مصلحة جميع أفراد المجتمع، فهناك العديد من الأفكار البسيطة التي استخدمت وطبقت في مجالات تخصصية تخدم مجموعة من الأفراد، وعليه ننصح الجميع بالتفكير الإبداعي، وإن كان بسيطاً، ولا تنسَ تسجيل فكرتك، لحماية حقك!

مدير أول قضايا الملكية الفكرية والوكالات التجارية