نصائح للمتعاملين عند شراء وثيقة التأمين على المركبة

الوثيقة

■■ تتضمن وثيقة التأمين العديد من الشروط التي يجب قراءتها بدقة قبل التوقيع عليها، لكي تدرك جيداً المنافع التي ستحصل عليها وتلك التي ستحرم منها أثناء تسوية المطالبات في حال حدوث ضرر، كما يجب عليك الاحتفاظ بنسخة من الوثيقة باعتبارها المرجع الأول والأساس أثناء الحوادث.

المخاطر المغطاة

■■ هناك العديد من المخاطر المستثناة، أو تلك التي يمكن إضافتها مقابل قسط معين يتفق عليه، وهنا عليك أن تدرك بدقة المخاطر التي تغطيها وثيقتك والحدود الجغرافية للتغطية، وإلا ستتحمل أعباء مالية كبيرة لدى إصلاح المركبة.

نسب التحمل

■■ هي عبارة عن مبلغ مالي يدفعه المؤمَّن له أثناء إصلاح المركبة، وهذه النسب محددة غالباً، إلا أنه يجب السؤال عنها قبل شراء الوثيقة لأنها تلعب دوراً رئيساً في سعر الوثيقة والمبالغ المالية التي يتحملها المؤمَّن له أثناء الإصلاح.

الشركة

■■هناك أكثر من 60 شركة تأمين في السوق المحلية، حاول الاستفادة من العروض التي تقدمها هذه الشركات، والاستفسار عنها مع قرب موعد شرائك للتأمين، لكن من دون إغفال عوامل ومعايير الجودة في الخدمات التي ستحصل عليها بعد البيع.