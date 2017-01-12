«فلاي دبي» تتسلّم 8 طائرات جديدة خلال العام الجاري

أفادت شركة «فلاي دبي» بأنها ستتسلم ثماني طائرات جديدة خلال العام الجاري، لتنضم إلى أسطولها الجوي المكون من 54 طائرة «بوينغ 800-737» الجيل الجديد.

وذكرت الشركة في ردها على أسئلة لـ«الإمارات اليوم»، أنها ستتسلم اعتباراً من النصف الثاني من العام الجاري، أربع طائرات من طراز «بوينغ 737 ماكس»، لتعتبر بذلك أول «ناقلة» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تتسلم هذه الطائرات.

إلى ذلك، أوضحت الشركة في بيان أمس، أنها تجري مباحثات مبدئية مع كل من بنك «الإمارات دبي الوطني» و«نور بنك» وبنك «الاتحاد الوطني» بغرض تمويل احتياجات البنية التحتية للشركة.

وتمتلك «الناقلة» شبكة تضم 90 وجهة في 44 دولة، وهي تربط 59 وجهة، لم تكن تتصل مع دبي بخط جوي مباشر، أو لم تكن أيا من «الناقلات» الوطنية التي تتخذ من دبي مقرًّا لها، تسيّر رحلات مباشرة إليها، وستتسلم أكثر من 100 طائرة في نهاية العام 2023.

يشار إلى أن طائرة «بوينغ 737 ماكس» النسخة الجديدة من عائلة "البوينغ 737" الجيل الجديد، وهي ستزيد من القدرة على الطيران بمعدل 3600 ميل بحري (6667 كيلومتراً)، بزيادة تراوح بين 405 أميال و580 ميلاً بحرياً (بين 750 و1075 كيلومتراً) مقارنة بطائرة الجيل «737»، ما يمكّن المسافرين من الطيران مسافات أكبر، أو الاستفادة من حمولة أكبر.