تطبيقات مهمة للسفر

Foursquare

وهو تطبيق لاكتشاف أفضل الأماكن لتناول الطعام والشراب وغيرها من المعلومات التي تتعلق بقضاء الأوقات في الوجهات السياحية.

Travel List

يساعد المستخدم على تجهيز أمتعته بشكل صحيح، وعدم نسيان المتعلقات الشخصية، فضلاً عن قوائم للأشياء التي يتطلع المسافر لإنجازها، وتنبيهات بخصوص المواعيد.

FlightTrack Pro

يوفر التطبيق معلومات خاصة بإدارة الرحلات، مع تحديثات في الوقت الحقيقي متعلقة بتأخير الرحلات والإلغاء، والتأخير والطقس من عدد كبير من المطارات.

Google Maps

يوفر التطبيق العديد من الخيارات لاستكشاف أماكن جديدة، وتحديثات المرور، وجولات سياحية في المدينة، مع إطلالة على الشارع بزاوية 360 درجة.

Mint

يساعد هذا التطبيق، المستخدم، على تتبع النفقات الخاصة أثناء الرحلة والتحكم بالميزانية المخصصة وإدارة الأموال والعملات، كما أنه يوفر بعض الخدمات المالية.

Google Now

يجمع التطبيق ويحلل معلومات مسجلة عن المستخدم، كما يوفر جداول وأوقات الرحلات، والمواعيد المقبلة، ويحدد الأماكن جغرافياً.