نصائح للحصول على أفضل الأسعار لتذاكر السفر

• التخطيط المبكر للسفر يمنح المتعامل المزيد من الخيارات لأفضل العروض، وأوقات الوصول والمغادرة إلى وجهته، والتفكير في برنامج الرحلة، إضافة إلى الاستفادة من العروض التي تطرحها شركات الطيران ووكالات السياحة على مدار العام. أمّا الوقت الذهبي للحجز المبكر فهو ثلاثة أشهر قبل السفر.

• الحجز عن طريق المواقع المتخصصة بالحجوزات في الإنترنت لتفادي العمولات عن طريق وكالات السفر، أو مراكز الاتصال لدى شركات الطيران، مع ملاحظة أن المرونة في اختيار يوم السفر يمنح المسافر أفضلية في الأسعار دائماً.

• هناك دائماً العديد من الخيارات، وكل ما هو مطلوب من المتعامل المراقبة واختيار ما يتناسب وميزانيته، والاهتمام بالفترة الزمنية للرحلة، لأن الأسعار من الممكن أن تنخفض بشكل كبير بناءً عليها.

• إذا اضطررت للحجوزات الأخيرة، فبإمكانك الاستفادة من العروض التي تطرحها شركات الطيران أو الفنادق التي لم تستطع بيع جميع التذاكر، وبالتالي تطرحها على الإنترنت عبر مواقع متخصصة في ذلك.

• تذكر أن الرحلات غير المباشرة تمنحك أسعاراً أقل إلى وجهتك، وحاول الاستفادة من برامج الولاء التي تطرحها شركات الطيران والفنادق قدر الإمكان.