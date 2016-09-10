الهيئة العامة للطيران المدني تصدر تعميماً بمنع استخدام سامسونغ نوت 7

قال المدير العام المساعد لقطاع سلامة الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني، إسماعيل البلوشي، إن "الهيئة أصدرت تعميماً لشركات الطيران الوطنية يمنع بموجبه استخدام هاتف سامسونغ غالكسي نوت 7 على متن الطائرات كإجراء احترازي حالياً"، مشيراً إلى أن "ذلك يشمل استخدام الجهاز و شحنه و ربطه بالنظام الترفيهي للطائرة".

وذكر البلوشي لـ"الإمارات اليوم"، أن "الناقلات الجوية الوطنية ستتولى إعلام المسافرين بضرورة عدم استخدام الجهاز أثناء الرحلات الجوية"، موضحاً أنه "لا يزال بإمكان المسافرين حمل أجهزة سامسونغ غالكسي نوت 7 معهم على متن الطائرة شريطة عدم تشغيله، وفي الوقت نفسه، يمنع حمل الجهاز ضمن الأمتعة في مقصورة الشحن".