وكالات سفر: وجهات سياحية قريبة تستحوذ على أغلبية حجوزات عطلة العيد

قال مديرون في وكالات سفر عاملة في السوق المحلية، إن الوجهات السياحية القريبة استحوذت على أغلبية حجوزات المواطنين والمقيمين في الدولة خلال عطلة عيد الأضحى، لافتين إلى أن الأيام الأخيرة شهدت حجوزات مكثفة إلى محطات قريبة تمثلت في كل من أذربيجان وجورجيا إلى جانب البوسنة ورومانيا وتركيا، فضلاً عن الأردن وسلطنة عمان في المنطقة العربية.

صلاح الكعبي :

«أسعار التذاكر إلى بعض الوجهات ارتفعت أخيراً، وهي أعلى من مستوياتها بنسبة 30% حالياً».

وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، أن الإجازة الطويلة لعيد الأضحى أسهمت في رفع مستوى الحجوزات السياحية، مشيرين إلى أن أسعار التذاكر إلى بعض هذه الوجهات أعلى من مستوياتها العادية بنسبة 30% حالياً، مضيفين في الوقت نفسه أن السياحة الداخلية كانت خيار الكثيرين في ظل مستويات الإشغال الكبيرة التي تشهدها الفنادق المنتشرة في الدولة طوال عطلة العيد.

الحجوزات السياحية

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لشركة «بافاريا للعطلات»، صلاح الكعبي، إن «الإجازة الطويلة لعيد الأضحى أسهمت في رفع مستوى الحجوزات السياحية للمواطنين والمقيمين في الدولة»، مشيراً إلى أن «الأيام الأخيرة شهدت حجوزات مكثفة إلى محطات قريبة في أوروبا تمثلت في كل من أذربيجان وجورجيا إلى جانب البوسنة وتركيا، فضلاً عن الأردن وسلطنة عمان في المنطقة العربية».

وأضاف الكعبي أن «أسعار التذاكر إلى بعض الوجهات شهدت ارتفاعاً خلال الأيام القليلة الماضية في ظل الطلب الكبير وهي أعلى من مستوياتها العادية بنسبة 30% حالياً ومن المتوقع أن ترتفع بنسب أكبر مع حركة الحجوزات الأخيرة»، مشيراً إلى أن «الوجهات القريبة تستحوذ على أغلبية الحجوزات السياحية للمواطنين والمقيمين».

في سياق متصل، قال المدير العام لوكالة «ترو فاليو» للسفر والسياحة، وليد شوقي، إن «مستوى الحجوزات إلى الوجهات السياحية الخارجية أقل من مستوياتها المعهودة، نظراً لأن جزءاً كبيراً من المواطنين والمقيمين قد عادوا أخيراً من إجازاتهم الصيفية الطويلة مع بدء المدارس». وذكر شوقي أن «أغلبية الحجوزات السياحية لعطلة عيد الأضحى تتركز في وجهات قريبة خصوصاً جورجيا»، مشيراً إلى أن «الفنادق العاملة في الدولة ستسجل مستويات إشغال كبيرة خلال العطلة ونتوقع حركة نشطة للسياحة الداخلية خلال هذه الفترة».

الوجهات الخارجية

إلى ذلك، قال المدير العام لشركة «نيرفانا» للسياحة والسفر، علاء العلي إن «الأيام الأخيرة شهدت طلباً كبيراً على حجوزات السياحة إلى الوجهات الخارجية تتركز معظمها خلال عطلة الأضحى»، لافتاً إلى أن «العطلة الطويلة أسهمت في زيادة مستوى الحجوزات السياحية».

وأضاف العلي أن «أكثر من 80% من الحجوزات تتركز في الوجهات السياحية القريبة في أوروبا الشرقية خصوصاً في صربيا ورومانيا وجورجيا فضلاً عن أذربيجان وأرمينيا»، مشيراً إلى أن «الطلب الكبير أسهم في رفع متوسط أسعار التذاكر بالنسبة للرحلات المغادرة إلى هذه الوجهات».

وبين أن «عطلة العيد المقبلة شكلت فرصة للبعض لقضاء إجازة قصيرة في الوجهات السياحية بأسعار معقولة خصوصاً بالنسبة للذين لم يذهبوا لقضاء إجازات خلال موسم الصيف». وتوقع العلي أن «ترتفع أسعار الحجوزات الأخيرة بالنسبة لتذاكر السفر إلى مستويات كبيرة فيما لو تم الحجز خلال أيام العطلة»، مشيراً إلى أن «السياحة الداخلية كانت خيار الكثيرين في السوق المحلية في ظل مستويات الإشغال الكبيرة التي تشهدها الفنادق المنتشرة في الدولة طوال العطلة».

العطلة الصيفية

من جانبه، قال المدير العام لشركة «أصايل للسياحة» رياض الفيصل، إنه «إذا لم تتزامن عطلة عيد الأضحى مع نهاية العطلة الصيفية وبدء المدارس لكانت حركة الحجوزات السياحية في السوق المحلية أكبر»، لافتاً إلى أن «الوجهات السياحية الجديدة في أوروبا الشرقية استحوذت على الجزء الأكبر من الحجوزات السياحية، فضلاً عن محطات تقليدية مثل ماليزيا وغيرها».

وذكر الفيصل، أن «العروض التي طرحتها الشركات في السوق المحلية أسهمت في نمو الحجوزات التي تركز جزء منها في وجهات سياحية عربية»، مضيفاً أنه «من المتوقع أن ترتفع نسبة الحجوزات خلال الأيام المقبلة باعتبار أن جزءاً كبيراً من المتعاملين في السوق المحلية يلجأون إلى الحجز في آخر لحظة».

وبين أن «السياحة الداخلية ستشهد موسماً نشطاً خلال عطلة عيد الأضحى مع ارتفاع معدلات الإشغال الفندقي، وتوجه الكثير من المواطنين والمقيمين لقضاء العطلة داخل الدولة».