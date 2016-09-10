منافذ تجزئة تطرح عروضاً ترويجية لاستقطاب المستهلكين في «عطلة العيد»

أعلنت منافذ لتجارة التجزئة في أبوظبي ودبي والشارقة، أخيراً، عن طرح عروض ترويجية في إطار المنافسة في استقطاب المستهلكين خلال عطلة عيد الأضحى. وأفاد مسؤولون بتلك المنافذ بأن طول فترة العطلة من المنتظر أن تسهم في تنشيط مبيعات التجزئة بنسب كبيرة، ما يرفع حدة التنافسية في القطاع خلال تلك الفترة. وأشاروا إلى أن العروض المطروحة بمناسبة العيد تتضمن أبرز السلع التي تشهد طلباً متزايداً، كالأغذية أو الملابس والإلكترونيات، ما يدعم نمو مبيعات قطاع التجزئة بنسب متباينة.

عباس فرض الله «طول فترة العيد ستسهم في تنشيط مبيعات التجزئة، ما يرفع من التنافسية بين المنافذ المختلفة». العروض الخاصة قال متحدث باسم «كارفور هايبر ماركت»، فضل عدم ذكر اسمه، إن «(كارفور) بداً عروضاً تشمل سلعاً عدة بتخفيضات تراوح بين 10 و30% بمناسبة العيد، تمتد حتى 14 الجاري»، لافتاً إلى أن العروض تشمل المواد الغذائية والألعاب والإلكترونيات والهواتف. وأضاف أن العروض الخاصة ببيع بعض السلع بأسعار أقل من سعر الكلفة ستستمر خلال فترة العيد بجانب العروض الأخرى.

موسم العيد

وتفصيلاً، قال المدير العام لمركز «هايبر بانده» التجاري في دبي، عمر الحريري، إن «المركز طرح عروضاً ترويجية بمناسبة موسم عيد الأضحى في حملة (عيد مبارك)، تشمل تخفيضات تراوح بين 20% و50% على سلع استهلاكية مختلفة»، مبيناً أن «العروض تركزت بنسب كبيرة على الأجهزة الإلكترونية التي تشهد نمواً في الطلب عليها خلال فترة العيد، والهواتف المحمولة، والألعاب الإلكترونية، والحواسب اللوحية، والشاشات التلفزيونية سواء الذكية أو التقليدية».

وأضاف أن «طول فترة عطلة عيد الأضحى ستزيد من فرص التسوق للمقيمين والسائحين الخليجيين والعرب، ما ينشط من مبيعات قطاع التجزئة في الدولة، ويزيد من تنافسيته لاستقطاب المستهلكين»، متوقعاً أن «تشهد مبيعات المركز نمواً بنسب تقدر بنحو 20% خلال موسم العيد مقارنة بالأيام العادية».

من جهته، قال المدير الإقليمي لدبي والمناطق الشمالية في مجموعة «اللولو» لتجارة التجزئة، كي باتمهمبان، إن «منافذ (اللولو) ستطرح عروضاً خلال فترة العيد بنسب تخفيضات تصل إلى نحو 50% على سلع مختلفة، خصوصاً التي تشهد طلباً متزايداً خلال فترة العيد». وأضاف أن «العروض التي ستطرحها المجموعة بمنافذها ستستمر لما بعد عيد الأضحى، وستوفر تنوعاً في السلع التي تشملها التخفيضات، وبما يتناسب مع احتياجات المقيمين والسائحين الخليجيين الذين يقضون فترة العيد في الدولة».

زيادة التنافسية

وأشار باتمهمبان إلى أن «طول فترة العيد ستزيد من حدة التنافسية بين مراكز التجزئة لاستقطاب المستهلكين، خصوصاً أن عطلة العيد تسهم في رفع مبيعات المنافذ بنسب متباينة، مع تفضيل معظم المتعاملين قضاء العطلة في التسوق، أو في المولات التجارية هرباً من حرارة موسم الصيف».

وقال المدير الإقليمي لمجموعة «اللولو» العالمية، أبوبكر تي بي، إن «التخفيضات تتركز على الملابس والمواد الغذائية والإلكترونيات والخضراوات والفواكه»، مشيراً إلى أنه من المتوقع تحقيق زيادة في المبيعات، خصوصاً أن إجازة العيد طويلة وتتزامن مع دخول المدارس وانتهاء الإجازات الصيفية الطويلة.

بدورها، أكدت مديرة التأجير في مركز «مزايا سنتر» التجاري، إيمان الفضل، أن «عدداً من منافذ التجزئة بالمركز تطرح عروضاً ترويجية خلال فترة عيد الأضحى، وبنسب تخفيضات تصل نسبتها إلى نحو 70%، ما يسهم في تلبية احتياجات المتسوقين خلال فترة العيد لشراء السلع الاستهلاكية المختلفة»، لافتة إلى أن «معظم منافذ التجزئة تتنافس في طرح عروض ترويجية لاستقطاب المستهلكين خلال موسم العيد».

سلع متنوعة

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لجمعية أبوظبي التعاونية، إبراهيم البحر، إن «الجمعية بدأت طرح سلع بتخفيضات تراوح بين 25 و40% بمناسبة عيد الأضحى المبارك». وأضاف أن التخفيضات التي تطرح تحت شعار «أهلا بالعيد» تشمل سلعاً متنوعة تضم الملابس والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والأدوات المنزلية والعطور والحلويات والشكولاتة والمكسرات وبعض أصناف الخضراوات والفواكه. وأشار البحر إلى أنه من المتوقع أن تحقق منافذ البيع في أبوظبي مبيعات قوية خلال فترة العيد، وأن تبلغ نسبة الزيادة في المبيعات أكثر من 10%، خصوصاً مع طول فترة إجازة العيد التى تبلغ تسعة أيام للقطاع الحكومي، ووجود مناسبات عدة هي انتهاء فترة الإجازات الصيفية ودخول المدارس، بالإضافة إلى قدوم عيد الأضحى.

في السياق نفسه، قال المدير العام لجمعية «العين التعاونية»، ولاء الراشد، إن «الجمعية تطرح اعتباراً من 8 إلى 15 من الشهر الجاري تخفيضات بمناسبة عيد الأضحى تراوح بين 25 و50% على سلع تتركز في قطاعات المواد الغذائية والحلويات والأدوات المنزلية والمنظفات»، متوقعاً أن ترتفع

المبيعات خلال فترة العيد وأن تحقق زيادة تراوح بين 15 و20% تقريباً.

القيمة المضافة

في سياق متصل، قال رئيس العمليات في شركة «جاكيس للالكترونيات»، اشيش باجابي، إن «شركته طرحت حملة تتضمن عروضاً للقيمة المضافة على الأجهزة الالكترونية المختلفة خلال فترة عيد الأضحى، وتستمر حتى لما بعد عطلة العيد»، لافتاً إلى أن «العروض التي سيتم طرحها بكل منافذ الشركة في أنحاء الدولة تركز على الهواتف الذكية، والشاشات التلفزيونية والحواسب المحمولة». وأضاف نائب مدير خدمة العملاء في شركة «شرف دي جي» للإلكترونيات، عباس فرض الله، أن «الشركة طرحت عروضاً تنافسية بنسب تخفيضات تراوح بين 10% و30% على أجهزة إلكترونية متنوعة، وذلك في إطار استقطاب المستهلكين وتلبية احتياجاتهم خلال فترة العيد»، مبيناً أن «طول فترة العيد ستسهم في تنشط مبيعات التجزئة، ما يرفع من التنافسية بين المنافذ المختلفة». وذكر أن «معظم المتعاملين يقبلون خلال فترة العيد على شراء هدايا الهواتف الذكية، والألعاب الالكترونية، والحواسب اللوحية، والشاشات التلفزيونية».