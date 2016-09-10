«أدنوك» تعلن أسعار أسطوانات الغاز لشهر سبتمبر

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع» عن أسعار إعادة تعبئة أسطوانات الغاز المسال لشهر سبتمبر الجاري بالسعر غير المدعوم في جميع محطاتها للخدمة في الدولة. وحدّدت «أدنوك للتوزيع»، بموجب تحديث الأسعار الذي تباشر الشركة العمل به واعتماده في العاشر من كل شهر، أسعار أسطوانات الغاز المسال سعة 25 رطلاً لتصل إلى 46 درهماً، مقارنة مع سعر بيعها السابق البالغ 43 درهماً، وسعة 50 رطلاً ليصل إلى 92 درهماً، مقارنة مع سعر بيعها السابق البالغ 86 درهماً. وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة، المهندس سعيد مبارك الراشدي، إن «اعتماد أسعار إعادة تعبئة اسطوانات الغاز المسال شهرياً يستند إلى دراسة متخصصة يلتزم القائمون عليها بمراعاة مصالح المستهلكين والعملاء في دولة الإمارات، ومواكبة تغييرات الأسعار العالمية لمنتج الغاز».

وتحرص «أدنوك للتوزيع» على تطبيق سعر البيع الجديد بالشكل الأمثل الذي يحفظ حقوق جميع المستهلكين والعملاء بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة في الدولة. وتوفر «أدنوك للتوزيع» للمستحقين اسطوانات الغاز المسال بالسعر المدعوم 20 درهماً للأسطوانات سعة 25 رطلاً و30 درهماً للأسطوانات سعة 50 رطلاً في أبوظبي والمناطق الشمالية من خلال بطاقة «رحال إ غاز» التي تصدرها الشركة.