جاكوار F-PACE SVR.. قوة فائقة مع محرك من 5 ليترات

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

تواصل سيارة جاكوار F-PACE SVR تربعها على قمة عائلة سيارات جاكوار الرياضية متعددة الأغراض عالية الأداء.. ومع التعديلات الجديدة التي أدخلت على موديلات 2020-2021 أصبحت هذه السيارة أسرع من السابق، إلى جانب امتلاكها تصميماً خارجياً مستوحى من عالم السباقات، ومقصورة داخلية فاخرة مزودة بأحدث التقنيات.

وقامت وحدة السيارات الخاصة (SV) بصقل سيارة F-PACE الأكثر تميزاً بمجموعة من التحسينات، لتؤمّن استجابات أسرع واتزاناً أكبر، إلى جانب نظام المعلومات والترفيه الأحدث "بيفي برو" (Pivi Pro) والتقنيات المتصلة المتوفرة في سيارات F-PACE الأخرى.

الأداء

تتوفر سيارة F-PACE SVR حصرياً مع محرك جاكوار بالبنزين وسعة 5.0 لتر ثماني الأسطوانات بالشحن الفائق بقوة 550 حصاناً وعزم دوران يبلغ 700 نيوتن متر – بزيادة تبلغ 20 نيوتن متر عن المحرك السابق، وهذا التحسين لعزم الدوران من شأنه أن يجعل السيارة تتسارع من 0 إلى 100 كم/سا خلال 4.0 ثواني فقط (0-60 ميل/سا في 3.8 ثانية)، لتكون أسرع بثلاثة أعشار الثانية من السابق، كما تبلغ السرعة القصوى للسيارة 286 كم/سا (178 ميل/سا)، بزيادة تبلغ 3 كم/سا.

وتحتوي مجموعة نقل الحركة على ذات محوّل عزم الدوران المستخدم في سيارة الصالون جاكوارXE SV Project 8 ذات الأرقام القياسية، وذلك كي تكون قادرة على التعامل مع الحمولات الأعلى. وإلى جانب تحسين عزم الدوران والتسارع، تم تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 281 غ/كم إلى 275 غ/كم، مع تخفيض استهلاك الوقود بما يصل حتى 12.2 ل/100كم (23.1 ميل/غالون).

وبفضل هيكل السيارات الجديد (EVA 2.0)، استفاد نظاما التعليق والديناميكيات كذلك من التعديلات الجديدة، حيث أصبحت الوضعية "الديناميكية" المحسّنة تتيح ضبطاً فريداً من نوعه، يضمن تجربة قيادة مركّزة ومعززة. وقام مهندسو وحدة السيارات الخاصة في جاكوار بإعادة معايرة البرمجيات من أجل تحسين استجابات دواسة الوقود، وتشديد أجزاء نظام التعليق، وتحسين التوجيه وتخطيط العادم. وتستخدم ميزة "الإقلاع الديناميكي" قوة عطالة مجموعة القيادة للحفاظ على وصول الطاقة إلى العجلات أثناء تغيير السرعات، ما يساهم في تسارع سيارة SVR الممتاز عند انطلاقها من وضع الثبات. وفي الوقت نفسه، أصبحت سيارة F-PACE SVR أكثر راحة ومتعة للقيادة في السرعات المنخفضة، بدون التضحية بديناميكيات القيادة الخاصة بالسرعات العالية، ما يزيد من قدرة السيارة الجديدة على تلبية مختلف الاستخدامات.

وقد تم تحسين التوجيه باستخدام نظام التعزيز الإلكتروني الجديد، والذي يجعل الاستجابات أكثر فورية، ويضمن تواصلاً ممتازاً بين السيارة والسائق. وهناك فارق أكثر وضوحاً في الإحساس بالتوجيه عند اختيار الوضعية "المريحة" أو الوضعية "الديناميكية"، ما يجعل هذه الإعدادات أكثر تأثيراً.

ويسمح الضبط المعدل للتخميد التكيفي بقيادة أكثر إتقاناً في السرعات المنخفضة، يتم تحسينها من خلال بطانات الهيكل القاعدي المعدّلة. هذا التغيير في الضبط يؤدي لتمييز أكبر بين إعدادات الوضعيتين "المريحة" و"الديناميكية"، لإظهار قدرات F-PACE SVR المزدوجة كسيارة فاخرة ومتقنة، مع أداء استثنائي في متناول اليد دائماً.

ويستفيد السائقون من إحساس أفضل بدواسة الفرامل في سيارة F-PACE SVR، إذ يتم دعم الفرامل، المزودة بالأقراص المزدوجة بقياس 395 مم (في الأمام) و396 مم (في الخلف)، من قبل "معزز الطاقة المدمج" (Integrated Power booster)، إلى جانب إعادة معايرة النظام لجعل دواسة الفرامل أقصر مجالاً وأكثر رياضية. هذا الضبط متوفر خصيصاً لسيارة SVR ممتازة الأداء، وتعتمد الفرامل كذلك على نظام التعزيز الكهربائي الجديد، بدلاً من النظام الفراغي. كما يساهم التبريد والديناميكيات المعدّلة في تحسين أداء الفرامل، ما يمنح السائق المزيد من الثقة.

وتم تزويد محرك البنزين ثماني الأسطوانات بسعة 5.0 لتر والشحن الفائق بناقل سرعة جاكوار الأوتوماتيكي ممتاز الاستجابة وسلس الانتقال بثماني سرعات، والذي يوفر نقل تروس الحركة بسرعة من أجل أداءٍ مريح، إلى جانب التكيّف مع كيفية توصيل الطاقة الملائمة لمختلف ظروف القيادة.

القيادة الذكية

يتوافر نظام الدفع الكلي مع "ديناميكيات مجموعة القيادة الذكية" كميزة أساسية، هذه التقنية منحازة للدفع الخلفي من أجل متعة مضاعفة وأداءٍ ممتاز، مع وجود برمجيات تنبؤية وتفاعلية قادرة على توزيع عزم الدوران إلى المحورين الأمامي والخلفي بشكل مستقل، وفوري تقريباً، كي تضمن تحكماً وثباتاً أكبر في ظروف الجر المنخفض، أما الترس التفاضلي الإلكتروني النشط المعاد ضبطه فيحقق أداءً أفضل وثقة أكبر عند اللزوم.

وتضمن تكنولوجيا "الديناميكيات التكيفية" (Adaptive Dynamics) لنظام التعليق إعدادات دقيقة ودينامكية، إلى جانب زيادة الثبات أثناء القيادة، ومن أجل تحقيق ذلك، تحلل هذه التكنولوجيا بشكل دائم كلا من التسارع والتوجيه واستخدام دواستي الوقود والفرامل. كما تقوم حساسات الارتفاع على زوايا السيارة بقياس حركة هيكل السيارة العامودية، وحركتها الأمامية والجانبية 100 مرة كل ثانية، فيما يتم قياس استخدام التوجيه 500 مرة كل ثانية. تستخدم "الديناميكيات التكيفية" هذه البيانات لتعدّل باستمرار صلابة المثبطات من أجل درجات قصوى من الراحة والتحكم.

الإعدادات التفضيلية

وتوفر "الديناميكيات القابلة للضبط" (Configurable Dynamics) متعة أكبر للسائق من خلال تمكينه من تغيير إعدادات السيارة بما يلائم تفضيلاته الشخصية، مع إمكانية اختيار الإعدادات "المريحة" أو "الديناميكية" لمخطط دواسة الوقود ونقاط نقل السرعة وجهد التوجيه ونظام التعليق، كما يتوفّر موقّت ومقياس للجاذبية وتعبير رسومي عن مخطط الدواسة لمساعدة السائق على مراقبة أداء السيارة في الوضعية "الديناميكية". فيما تعدّل "الديناميكيات التكيفية" المثبطات باستمرار من أجل راحة وإتقان أكبر وفقاً لظروف الطريق والقيادة.

وأصبح الهيكل القاعدي لسيارة F-PACE الجديدة ملائماً ليحتوي النسخة الأحدث من نظامي "جاكوار درايف كونترول" (JaguarDrive Control) ونظام "ثبات المركبة التلقائي" (Auto Vehicle Hod) الجديدين. ويحتوي نظام "جاكوار درايف كونترول" على وضعيات القيادة "المريحة"، و"الاقتصادية" و"المطر-الجليد-الثلج" و"الديناميكية"، والتي يمكن اختيارها يدوياً من قبل السائق بناءً على ظروف الطريق.

هذه الإعدادات، التي يتم اختيارها باستخدام القرص المجاور لقرص اختيار القيادة الجديد كلياً، تقوم بتكييف توجيه سيارة F-PACE وناقل سرعتها ودواسة الوقود و(عند اختيارها) إعدادات الديناميكيات التكيفية.

أما نظام "تثبيت المركبة التلقائي" فيحقق ملامة أكبر وتشغيلاً أسلس من نظام "التثبيت الأوتوماتيكي على المنحدرات"، فهذه التكنولوجيا الجديدة تمسك بالمكابح لفترة غير محدودة عندما تكون السيارة ساكنة على منحدر، وتطلق المكابح بشكل تدريجي فقط عندما يضغط السائق على دواسة الوقود ليتحرك بالسيارة.