أفضل 10 شركات في «رضا المتعاملــين» عن سياراتها خلال 2018

المصدر: جوني جبور - دبي

يحرص كبار مصنّعي السيارات في العالم على المتابعة، وباهتمام، التقارير الدورية الصادرة عن مراكز ومواقع أبحاث مختصة تتعلق بمدى رضا المتعاملين عن علاماتهم التجارية، ما يمنح المصنعين صورة واضحة عن جدوى خططهم الاستراتيجية، خصوصاً ما يتعلق بالطرز الجديدة، ومدى حصولها على رضا المتعاملين، لاسيما أن نتائج هذه الدراسات قد تؤثر في المكانة التي تحتلها شركة على حساب منافساتها، كما أنها تسمح بتعديل خططها الإنتاجية بالوقت المناسب بصورة تضمن الاحتفاظ بمكانتها السوقية، وتحقيق مكاسب أكبر على صعيد حجم المبيعات.

وتستند نتائج الدراسات، التي تقدمها مراكز الأبحاث والمواقع المختصة بصناعة السيارات، من خلال تقارير رضا المتعاملين حول العالم، إلى جودة واعتمادية السيارة، وابتعادها عن الأعطال الطارئة التي غالباً قد تتسبب بكلفة مالية، أو حتى خروج السيارات من الخدمة، لتكشف نتائج الدراسات للعام الجاري 2018 عن تقدم لافت لعدد من العلامات التجارية، وتغيير طفيف على المراكز الثلاثة الأولى مقارنة بالعام الماضي، مع استمرار هيمنة الطرز اليابانية على القائمة، مع صدارة علامة «لكزس» Lexus، التي جاءت على حساب «تويوتا» Toyota. وترصد «الإمارات اليوم»، بالاستناد إلى دراسات أجرتها مراكز ومواقع مختصة بتقارير رضا المستهلكين والمتعاملين، وأبرزها المركز الخاص بأبحاث مجلة «كونسومير ربيورتس» الأميركية، وموقع «أوتو لنيكس» الألماني، أفضل الشركات والسيارات في عام 2018، من حيث اعتمادية ورضا المتعاملين.

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