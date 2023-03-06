يحظى المشجعون بفرصة المشاركة في منافسات اللعب بالموقع وحضور ورش العمل وقضاء أحلى الأوقات في منصة متجر AppGallery التفاعلية

شارك متجر HUAWEI AppGallery، أحد أفضل ثلاثة أسواق للتطبيقات، للمرة الثانية على التوالي في معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة والذي عرض خلاله باقة خدماته الاستثنائية والأحدث من نوعها، وهو ما أتاح له تقديم تجربة رائعة ومتميزة للمشجعين من جميع الأعمار، ترافقت مع طرح العديد من المنتجات الحصرية والأنشطة التفاعلية. وتجدر الإشارة إلى أن النسخة الحادية عشرة من معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة كان قد أقيم خلال الفترة من 3 ولغاية 5 مارس 2023 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك). وقد وفر الحدث، الذي يُعد أكبر مهرجان للثقافة الشعبية في المنطقة، لعشاق القصص المصورة فرصة الاستمتاع بتجربة غامرة تنوعت ما بين الفيديو إلى الأفلام والأنشطة الإبداعية والفنون وألعاب الأجهزة المحمولة.

وخلال الحدث، أظهرت منصة متجر AppGallery المميّزة تفاعلًا كبيرًا بين الحضور من خلال تقديم أحدث الاتجاهات في مجال التكنولوجيا وأفضل التجارب في ألعاب الموبايل في MEFCC. إضافة إلى تقديم فرصة قيّمة لزوار المنصة للتعرّف عن كثب على متجر AppGallery واكتشاف مجموعة واسعة من أحدث التطبيقات والألعاب المحلية والعالمية وأكثرها إثارة، والاستمتاع بمسابقات ألعاب "ببجي" PUBG و" مواجهة الأبطال- "MLBB. مما أتاح للمعجين فرصة استكشاف وتجربة مجموعة منتجات هواوي ومعاينة محتوى الألعاب الحصرية من خلال منصة متجر AppGallery التفاعلية للمعجبين.

بالإضافة لذلك، قدم متجر AppGallery فرصة فريدة للأفراد الموهوبين لتنمية وصقل مهاراتهم الإبداعية من خلال حضور ورشة عمل "Created By HUAWEI MatePad". وقد مكنّت ورشة العمل هذه المشاركين من استعراض قدراتهم الإبداعية باستخدام أحدث أجهزة HUAWEI MatePad. كما شهد الحدث مشاركة فنانين مشهورين من خلال عرض رسوماتهم الإبداعية التي تم إنشاؤها باستخدام جهاز HUAWEI MatePad، والتي قام المشاركون من محبّي الفن بنسخها عن طريق استخدام الجهاز. كما استضاف الحدث أيضاً عدد من أبرز شركاء هواوي من مزوّدي الألعاب والتطبيقات، بما فيهم: "حرب الممالك" - Sawa Group، “PUBG Mobile”-Tencent، Mobile Legends: Bang Bang – Moonton، Lords Mobile – IGG، Zombie Siege - Artal Games، نهضة العرب: عودة الملك - Flexion Mobile، The Ants: Underground Kingdom - Flexion Mobile,، Dragon Raja - Flexion Mobile و " إنتقام السلاطين" – Onemt.

وقال المدير العام للتنمية البيئية والعمليات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين وليام هو، "يفخر متجر AppGallery بالمشاركة في أكبر المعارض الفنية والترفيهية وأكثرها شهرة في المنطقة لتقديم تجربة رائعة لمحبي الألعاب والأفلام والقصص المصورة، إلى جانب ورش العمل الإبداعية والمبتكرة. نحن سعداء للغاية بما يحظى به متجر AppGallery من شعبية وتقدير في أوساط مستخدميه نظراً لما يوفره لهم من عروض استثنائية وجذابة، وهو ما يعكس التزامنا بتعزيز علاقات التعاون البنّاء والمبتكر وتزويد مستخدمينا بأفضل الخبرات في المنطقة."

وتجدر الإشارة إلى أن متجرAppGallery هو منصة التوزيع الرسمية للتطبيقات والألعاب من هواوي المثبت مسبقاً على جميع هواتف هواوي الذكية. ومن جهة ثانية، تتوفر إمكانية تنزيل متجر AppGallery مباشرة من الموقع الإلكتروني الرسمي لجميع الهواتف الذكية المصنّعة من قبل العلامات التجارية الأخرى والمشغلة بنظام "أندرويد" (Android).

نبذة عن متجر AppGallery – أحد أفضل 3 أسواق للتطبيقات على النطاق العالمي

يُعدّ متجر AppGallery بمثابة نظام إيكولوجي ذكي ومبتكر يتيح للمطورين إنشاء وتقديم تجارب فريدة إلى المستهلكين. كما تلعب خدمات هواوي الأساسية للأجهزة المحمولة (HMS Core) دوراً رئيسياً في دمج وتوحيد التطبيقات على مختلف الأجهزة، وهو ما يوفر تجربة تعامل واستكشاف أكثر سلاسة وملاءمة، وهذا يندرج في إطار استراتيجيتنا الشاملة والأوسع نطاقاً وهي: (1+8+N).

ومن خلال متجر AppGallery، نسعى إلى بلورة رؤيتنا المتمثلة في جعله منصة متكاملة لتوزيع التطبيقات المفتوحة والمبتكرة والتي يمكن لجميع المستهلكين الوصول إليها بسهولة، ونحرص، في الوقت ذاته، على حماية خصوصية المستخدمين وأمنهم بشكل صارم، مع تزويدهم بتجربة تعامل واستكشاف فريدة وذكية. وباعتباره من أحد أفضل ثلاث أسواق عالمية للتطبيقات، يقدم متجر AppGallery مجموعة متنوعة من التطبيقات العالمية والمحلية التي تتوزع إلى 18 فئة، من ضمنها التصفح والنقل والأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي وغير ذلك. ويتوفر متجر AppGalleryفي أكثر من 170 دولة ومنطقة، ويضم قاعدة مستخدمين عالمية قوامها 580 مليون مستخدم شهري نشط. كما أبرمت هواوي شراكات مع 5.4 مليون مطور في جميع أنحاء العالم.