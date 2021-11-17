آيسر توسع مجموعة حواسيبها المكتبية المخصصة للألعاب الإلكترونية مع إطلاق Predator Orion 7000

المصدر: مادة اعلانية

أعلنت شركة آيسر عن التوسع في مجموعة حواسيب الألعاب Predator مع سلسلة الحواسيب المكتبية الجديدة Predator Orion 7000 ، والتي تتميز بأداء قوي وتصميم مذهل، بالإضافة إلى جهازي عرض ذكيين للألعاب بدقة 4K. ويعزز من تجربة الألعاب طاولة الألعاب Predator التي تأتي مع خيارين عمليين للسطح ورف مناسب للتخزين.

وقال جيف لي، مدير عام الحواسيب المكتبية بقسم منتجات تقنية المعلومات في آيسر: "تعتبر سلسلة الحواسيب المكتبية Predator Orion 7000 بمثابة منصات قوية ومتميزة للاعبين الجادين الذين يرغبون في الحصول على أداء مذهل حتى مع أقوى الألعاب الإلكترونية. ومن أجل تقديم هذا الأداء المتميز، يسرنا أن نكون ضمن الشركات الأولى التي قدمت الجيل الثاني عشر من وحدات المعالجة المركزية Intel Core ضمن مجموعة منتجاتنا".

من جهته، قال ماركوس كينيدي، مدير عام الألعاب والرياضات الإلكترونية في إنتل: "يعد الجيل الثاني عشر من معالجات Intel Core للحواسيب المكتبية قفزة ابتكارية هائلة إلى الأمام في ما يتعلق بأداء الألعاب الإلكترونية وصناعة الذاكرة ومنافذ الإدخال والإخراج والاتصال". وأضاف: "تدعم البنية التحتية الهجينة لهذه المعالجات أفضل مستويات الأداء، حيث تجمع بين نواتين حاسوبيتين جديدتين كلياً لتقديم أداء فائق يرقى إلى مستوى توقعات اللاعبين المحترفين، بما في ذلك معدلات تحديث الإطارات المرتفعة والمهام المتعددة".

Predator Orion 7000 – حاسوب ألعاب قابل للترقية مع تبريد سائل

تقدم سلسلة حواسيب الألعاب المكتبية الجديدة والقوية Predator Orion 7000 (PO7-640) للمستخدمين كل ما يلزم للاستمتاع بأحدث جيل من الألعاب وما يليه. صممت هذه الحواسيب المكتبية الجديدة القابلة للترقية لعشاق الألعاب الإلكترونية المتمرسين، إذ تأتي مع أحدث معالجات Gen Intel® Core™ من الجيل الثاني عشر القابلة لرفع التردد، وما يصل إلى بطاقات رسومات NVIDIA GeForce RTX™ 3090 وما يصل إلى 64 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي DDR5-4000.



ويتميز الهيكل المذهل المتوافق مع معايير EMI بألواح جانبية شفافة من الزجاج المقوى يمكن من خلالها رؤية مروحتي Predator FrostBlade™ 2.0 الأماميتين قياس 140 مليمتر بالإضافة إلى مروحة خلفية ثالثة Predator FrostBlade™ 2.0 قياس 120 مليمتر يمكن إضاءتها باستخدام مجموعة مبهرة من ألوان ARGB. ويتميز الجزء العلوي من صندوق حاسوب Orion 7000 بفتحة تتيح للمستخدمين استبدال المروحة قياس 120 مليمتر بمروحة أكبر قياس 240 مليمتر، في ما يتيح برنامج PredatorSense المدمج للاعبين التحكم في إضاءة ARBG وسرعة المروحة ورفع التردد. ويكمل التصميم الرائع والإضاءة الساطعة شعار Predator باللون الأزرق المخضر المضيء على مقدمة الهيكل وزر التشغيل المميز على الجزء العلوي منه.

وبالإضافة إلى هذه الجماليات اللافتة للنظر، يتميز الحاسوب بأنظمة استثنائية للتعامل مع الحرارة، مع ثلاثة مراوح Predator FrostBlade™ 2.0 بالإضافة إلى نظام التبريد السائل AIO لوحدة المعالجة المركزية ونظام متطور للتحكم في تدفق الهواء بهدف تبريد مكونات الجهاز بشكل فعال. وجرى تصميم الشفرات النحيفة والمنحنية لمروحة FrostBlade لزيادة تدفق الهواء بسلاسة دون التسبب في أي اضطراب بهدف تبديد الحرارة بشكل سريع. وبالإضافة إلى ذلك، تمنح حوامل المروحة المقاومة للتآكل ومحكمة الإغلاق بالكامل تسرب أي سوائل أو دخول الغبار من أجل الحفاظ على أداء الحاسوب وإطالة عمره.

وتمنح تقنية Intel® Killer™ 2.5G LAN اللاعبين ميزة تنافسية من خلال اكتشاف المحتوى المختص بالألعاب ووضعه في الأولوية على حركة مرور الشبكة، ما يؤدي إلى اتصال أكثر سلاسة وسرعة للألعاب عبر الإنترنت ووسائط البث. كما توفر تقنيات Intel® WiFi 6E (AX211) و2x2 MU-MIMO اتصالاً لاسلكياً سريعاً وآمناً. ويحتوي عملاق الألعاب الإلكترونية Predator Orion 7000 على الكثير من المنافذ للاستفادة من أحدث ملحقات الألعاب. تضم واجهة هيكل الحاسوب ثلاثة منافذ USB 3.2 Gen 1 ومنفذ USB 3.2 Gen 1 Type C ومنفذين للصوت، ما يوفر وصولاً سريعاً للاستفادة من هذه المنافذ. وفي الجهة الخلفية من هيكل الحاسوب توجد ثلاثة منافذ USB 3.2 Gen 2 Type-A ومنفذ USB 3.2 Gen 2x2 Type-C ومنفذي USB 2.0 وثلاثة منافذ للصوت.

ويتميز الجهاز بمساحة تخزين كبيرة ويشتمل على فتحة محرك أقراص USB 3.2 Gen2 Type-C قياس 2.5 بوصة قابلة للتبديل السريع، ومحركيَ أقراص صلبة M.2 PCIe 4.0 NVIMe SSD يمكن أن تصل مساحة كل منهما إلى 1 تيرابايت، ومحركي تخزين SATA3 HDD يمكن أن تصل مساحة كل منهما إلى 3 تيرابايت.

أجهزة عرض Predator GD711 و Predator GM712للألعاب

يعد Predator GD711 جهاز عرض ذكي للألعاب بدقة 4K LED ويأتي متوافقاً مع أنظمة ألعاب الحاسوب ووحدات التحكم الخاصة بالألعاب الإلكترونية الأخرى. ويتميز جهاز العرض أيضاً بسوق تطبيقات مدمج يوفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من خدمات البث. كما يتميز جهاز Predator GD711 بتدرج لوني واسع يصل إلى 125% من مساحة معيار الألوان Rec. 709، ليغطي معظم مساحة اللون داخل النطاق اللوني بالإضافة إلى مساحة كبيرة خارجه ليقدم للاعبين مستويات مذهلة من تشبع اللون. ويبلغ معدل سطوع صورة الجهاز 4000 لومن، كما يتميز بالتباين الديناميكي العالي ودقة HDR10، وهو ما يضمن ظهور المحتوى بشكل رائع.

ويشمل جهاز العرض عدة أوضاع للاستخدام يمكن للمستخدمين التبديل بينهم بحسب الرغبة. يوفر الوضع القياسي دقة 4K (3840 x 2160) للاستمتاع بالأفلام ومقاطع الفيديو بتفاصيل دقيقة، بينما يتيح وضعان للعب، أحدهم للمشاهد الساطعة والآخر للمشاهد المظلمة، للمستخدمين اختيار إعدادات الإطار التي تسهم في تحسين جماليات اللعبة التي يلعبونها. ويعرض الجهاز الصور مع معدل تحديث 1080p@120 Hz لأجهزة الألعاب الإلكترونية ومعدل تحديث فائق السرعة 1080p@240 Hz لحواسيب الألعاب الإلكترونية، ما يوفر أداءً سلساً حتى في أكثر المشاهد ازدحاماً. وعلاوةً على ذلك، يعمل الجهاز على العرض مع درجة صوت 23 ديسيبل عند تشغيله على الوضع الاقتصادي، وهو ما يحافظ على تركيز اللاعبين أثناء اللعب.

ويتميز جهاز Predator GD711 بمعدل إسقاط يبلغ 1.22، مما يعني أنه يدعم نطاقاً واسعاً من أحجام الإسقاط. وتوصي آيسر باستخدام شاشة قياس 100 بوصة من ارتفاع 2.7 متر فقط. ويأتي الجهاز مع مكبر صوت بقوة 10 واط وجهاز تحكم عن بعد مغطى بطبقة طلاء مضادة للميكروبات على سطحه وأزراره. ويعمل تدفق الهواء الممتاز على تبديد الحرارة، مما يساعد على إطالة عمر الجهاز حتى 30000 ساعة. وتشمل خيارات الاتصال منفذي HDMI 2.0 لأجهزة الحاسوب وأجهزة الألعاب الإلكترونية، ومخرج صوتي لمكبر صوت إضافي وثلاثة منافذ USB type-A أحدها للدونجل اللاسلكي المخفي لجهاز العرض، والآخر لتوصيل الملحقات اللاسلكية، والمنفذ الثالث للتيار المستمر DC بجهد 5 فولت، مما يتيح للمستخدمين تحديث البرامج الثابتة للجهاز.

وبالنسبة للمستخدمين الذين يفضلون أجهزة العرض التي تعمل بالمصباح، يتوفر جهاز Predator GM712 بدقة 4K ودرجة سطوع 3600 لومن.

طاولة الألعاب Predator

توفر طاولة الألعاب Predator (PGD110) قياس 55 بوصة مساحة واسعة لنظام الألعاب والشاشة والملحقات والمزيد. ويمكن للاعبين الاختيار من بين نوعين مختلفين لسطح الطاولة، أحدهما مغطى بألياف الكربون الأنيقة سهلة التنظيف والآخر مغطى بتصميم لوحة الفأرة Predator الخاصة . وتأتي طاولة الألعاب مزودة بمساحة تخزين كبيرة مع رف لتخزين أجهزة التحكم بالألعاب أو خراطيش الحبر وخطاف لتعليق سماعات الرأس وحامل أكواب ورف خلفي لتخزين محولات التيار المتردد. وتشمل الطاولة حاملاً لسماعات الرأس لتوفير المساحة، وحامل أكواب لمنع الانسكابات وفتحة لتنظيم الأسلاك على كل جانب من جانبي الطاولة. وتتميز الطاولة بمتانتها، حيث يمكنها تحمل وزن يصل إلى 120 كيلوجراماً.

الأسعار والتوافر

سيكون حاسوب Predator Orion 7000 (P07-640) متوفراً في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال الربع الأول من عام 2022 بسعر يبدأ من 2199 يورو.

سيكون جهاز عرض Predator GD711 متوفراً في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال شهر ديسمبر بسعر يبدأ من 1499 يورو.

سيكون جهاز عرض Predator GM712 (GM712) متوفراً في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال شهر يناير 2022 بسعر يبدأ من 1399 يورو.

ستكون طاولة الألعاب Predator (PGD110) متوفرة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال شهر ديسمبر بسعر يبدأ من 229 يورو.

تختلف المواصفات والأسعار والتوافر حسب المنطقة. لمزيد من المعلومات حول التوافر ومواصفات المنتجات وأسعارها في أسواق معينة، يرجى التواصل مع مكتب آيسر الأقرب لكم من خلال الموقع الإلكتروني www.acer.ae.

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