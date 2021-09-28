"آيسر" تعلن عن إطلاق الحاسوب المحمول Swift X فائق القوة والنحافة في الشرق الأوسط

المصدر: مادة إعلانية

أعلنت آيسر عن إطلاق حاسوب Swift X رسمياً في منطقة الشرق الأوسط، وهو الحاسوب الأحدث ضمن مجموعة الحواسيب المحمولة Swiftو جرى الإعلان عنه للمرة الأولى خلال المؤتمر الصحفي العالمي لشركة آيسر في مايو 2021. يرتقي هذا الحاسوب المحمول فائق النحافةبالطاقة إلى مستويات أعلى، حيث يضم معالج AMD Ryzen™5000 Series Mobileمع بنية Zen 3، بالإضافة إلى بطاقة رسومات NVIDIA®GeForce GTX™1650 Laptop.

ويعتبر هذا الجهاز مثالياً لمن يبحثون عن حاسوب محمول بتصميم مميز وأداء قوي يؤهله للعمل بكفاءة أثناء التنقل. ويعد Swift Xحاسوباً قوياً للمبدعين مثل مستخدمي يوتيوب ومستخدمي البث الذين يرغبون في الحصول على حاسوب محمول يجمع بين خفة الوزن والأداء القوي. وبالإضافة إلى ذلك، يمتلك الجهاز القدرة على تشغيل برامج متعددة كثيفة الموارد في وقت واحد. كما أنه مثالي للطلبة لمساعدتهم على زيادة إنتاجيتهم إلى الحد الأقصى مع ميزة إضافية متمثلة في القدرة على اللعب خارج أوقات العمل.

وفاز حاسوب Swift Xبجائزة reddotلعام 2021، حيث ذكرت لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة أن الغلاف الخارجي للجهاز والألوان الدقيقة تلبي متطلبات المستخدمين الذين يحتاجون إلى حاسوب محمول قوي يتميز بمظهر أنيق. إنه الجهاز المثالي للمبدعين واللاعبين كثيري التنقل الذين يسعون إلى امتلاك حاسوب محمول يجمع بين الأداء القوي والتصميم المتميز.

نحيف وقوي وخفيف الوزن

يمثل الحاسوب المحمول الجديدAcer Swift X شريحة جديدة من الحواسيب ضمن مجموعة Swift، وهو الأول من سلسلته الذي يأتي مزوداً ببطاقات رسومات منفصلة، ويبلغ وزنه 1.39 كيلوجرام. وتقدم بطاقة الرسومات NVIDIA GeForce GTX 1650 Laptopجنباً إلى جنب مع معالج AMD Ryzen™7 5700U Mobileوذاكرة وصول عشوائي 16 جيجابايت، الكثير من القوة للمحترفين المبدعين مثل محرري الفيديو أو المصورين. وكما هو الحال في حواسيب Swift، جرى تركيب جميع هذه المكونات في هيكل معدني يبلغ سمكه 17.9 مليمتر فقط.

وجرى تعزيز القدرات الإنتاجية لحاسوب Acer Swift Xمن خلال سعة تخزين SSDتصل إلى 1 تيرابايت، وهو ما يتيح للمستخدم الاحتفاظ بجميع أعماله، بالإضافة إلى بطارية سريعة الشحن بقدرة 59 وات تتيح استخدام الجهاز لما يصل إلى 17 ساعة.

ألوان نابضة بالحياة

يتميز حاسوب Swift Xبشاشة قياس 14 بوصة بدقة FHD IPSمع معدل شاشة إلى جسم الجهاز يبلغ 85.7%، ودرجة سطوع 300 نيتس وتغطية 100% من النطاق اللوني sRGB، وهو ما يكفي لتحرير ملفات فيديو بدقة 4Kأو العمل على الصور الفوتوغرافية عالية الدقة. ويضم الجهاز مجموعة كبيرة من المنافذ تشمل منفذ USB Type-Cالذي يضمن نقل البيانات وبث الفيديو وشحن البطاريات بسرعة فائقة، بالإضافة إلى تقنية Wi-Fi 6التي تضمن اتصالاً سريعاً بالشبكات.

ويشمل الجهاز أيضاً مستشعراً لبصمات الأصابع لتسجيل الدخول بشكل أكثر أماناً من خلال Windows Hello، بالإضافة إلى خاصية خفض الضوضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين جودة مكالمات الفيديو، وتقنية Acer BlueLightShieldلتقليل إجهاد العين أثناء جلسات العمل الطويلة.

تحرير سلس للملفات وخصائص تبريد فائقة

جرى تصميم حاسوب Swift Xمع وضع جلسات العمل المكثفة في الاعتبار، حيث يضم مروحة مكونة من 59 شفرة قياس 0.3 مليمتر وزوج من أنابيب D6الحرارية النحاسية لتحسين الكفاءة الحرارية. كما يحتوي الجهاز على عدد من الابتكارات التي تحسن كفاءة التبريد الخاصة به، مثل تصميم لوحة المفاتيح الذي يشمل مدخل للهواء لطرد حرارة أكبر بنسبة 8 إلى 10% مقارنةً بلوحات المفاتيح العادية، وحلقة ستيريو مع سطح مائل على طول الجزء العلوي من المروحة لتحسين تدفق الهواء بنسبة 5 إلى 10%.

الأسعار والتوافر

يتوفر حاسوب Acer Swift X (SFX14-41G​)الآن باللون الوردي ‘Prodigy Pink’في دولة الإمارات مقابل 4499 درهماً إماراتياً لدى متاجر التجزئة الكبرى.

تختلف المواصفات والأسعار والتوافر بحسب المنطقة. لمعرفة المزيد حول التوافر ومواصفات المنتجات وأسعارها في أسواق معينة، يرجى التواصل مع مكتب آيسر الأقرب لكم من خلال www.acer.com .