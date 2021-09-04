ارتفاع الإنفاق الحكومي على التقنية 6.5% خلال 2022

المصدر: دبي . الإمارات اليوم

توقعت شركة «جارتنر» في أحدث تقاريرها أن يتجاوز إنفاق الحكومات على تقنية المعلومات حول العالم حاجز 557.3 مليار دولار خلال عام 2022، أي بزيادة تصل نسبتها إلى قرابة 6.5% مقارنة بعام 2021.

وقالت نائب الرئيس للأبحاث لدى شركة «جارتنر»، إيرما فابيولار: «سوف تواصل الحكومات زيادة استثماراتها في التقنيات الرقمية استجابة للتطورات المتواصلة المتعلقة بقضايا الصحة العامة الناجمة عن جائحة (كوفيد-19)، كما أن هذه الاضطرابات الناجمة عن الوباء أسهمت في تعزيز مبدأ رئيس للحوكمة الرقمية، ألا وهي أنه لا يمكن الفصل ما بين التكنولوجيا والسياسة العامة بحال من الأحوال».

ومن المتوقع خلال عام 2022 أن تشهد زيادة الاستثمارات في التقنيات الرقمية تخصيص الحكومات قرابة 64% من إجمالي إنفاقها على الخدمات التقنية والبرمجيات لتحسين مستوى استجابة ومرونة الخدمات العامة المتاحة للجمهور. وسيتضمن ذلك استثمارات في تعزيز تجربة الموظفين والعملاء، وتعزيز القدرات التحليلية وزيادة نطاق المرونة التشغيلية.

ومن المتوقع أن تولي الحكومات خلال عام 2022 أولوية لتطوير البنى التحتية لتقنية المعلومات والتطبيقات إضافة إلى التحول الرقمي الحكومي. كذلك، فإن برامج المساعدات الاقتصادية الخاصة بجائحة «كوفيد-19» مثل قانون خطة الإنقاذ الأميركية في مارس 2021 وNextGenEU، ستسهم بدورها في توفير مزيد من التمويل للتمكين الرقمي، بما في ذلك دعم النمو المستدام، والبرامج الاجتماعية، والتعليم، والأمن السيبراني، والإدماج الرقمي.