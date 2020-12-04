«بي لينك» تكشف عن حاسوب صغير بمستشعر بصمة

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعلنت شركة «بي لينك» عن إطلاق الحاسوب الصغير «GTI» الجديد، الذي يأتي بأبعاد مدمجة للغاية، ويمتاز بمستشعر بصمة الأصابع، مع إمكانية توسيع الذاكرة عن طريق الأقراص الصلبة 2.5 بوصة.

وأفادت الشركة الصينية بأن الحاسوب الجديد يمتاز بمعالج قوي نسبياً، هو معالج «إنتل Core i5-8260U» رباعي النوى، مشيرة إلى سعة ذاكرة التخزين المؤقت تبلغ ستة ميغابايت مع بطاقة رسوميات «إنتل UHD Graphics 620».

وأضافت أن باقة التجهيزات التقنية لحاسوب «GTI» تشتمل أيضاً على ذاكرة وصول عشوائي سعة ثمانية أو 16غيغابايت، مع دعم إمكانية تركيب ذاكرة وصول عشوائي حتى سعة 64 غيغابايت، فيما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 256 أو 512 غيغابايت.