استخدام شريط أدوات محاور الشغف في Keen

المصدر: الامارات اليوم

أطلقت «شركة غوغل الأميركية»، في نهاية يونيو الماضي، شبكة اجتماعية جديدة تحاول من خلالها التغلب على الفشل الذي مُنيت به شبكتها السابقة «غوغل بلاس». واتبعت «غوغل» في هذه الشبكة النمط نفسه الذي اتبعته شبكة «بنترست» في تقسيم الحساب الخاص بالمستخدم إلى محاور اهتمام متنوعة. كما استغلت إمكانات محركها البحثي الهائلة ليستطيع المستخدم الاستفادة منها في المحتوى الخاص بـ«محاور الشغف» التي ينشئها. وقدمت الكثير من الأدوات التي تتيح له التحكم لاحقاً في كل محور منها بعد إنشائه. لذلك، إذا كنت من مستخدمي شبكة Keen فإنه يمكنك الاستفادة من إمكانات شريط الأدوات الموجود داخل كل محور، من خلال تسجيل الدخول إلى حسابك على الشبكة عبر الـ«ويب»، ثم انقر فوق محور الشغف الذي ترغب في التعديل به. انقر فوق زر: «إضافة» Add ضمن شريط الأدوات الموجود أسفل الجانب الأيسر من اسم المحور، لتضيف الروابط والنصوص والصور والأقسام، أو انقر فوق زر: «مشاركة» Share لتتشارك هذا المحور مع الآخرين أو لتدعوهم للتعاون.

كما يمكنك النقر فوق زر: «تحرير» Edit لتجري تغييرات على اسم المحور، أو وصفه، أو تغير صورة الغلاف أو مستوى الخصوصية وما شابه.

ويمكنك كذلك النقر فوق أيقونة الخطوط الثلاثة الأفقية، يمين شريط الأدوات، لتستخدم المرشحات كإنشاء الأقسام وإضافة الوسوم.