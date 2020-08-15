الاطّلاع على الشهادة الرقمية للمواقع باستخدام «سفاري» وأجهزة «ماك»

المصدر: الامارات اليوم

يعتمد مستخدمو مواقع الويب على طريقتين سريعتين في التعرف الى مدى صدقية المواقع التي يزورونها، منها أيقونة القفل الموجودة في الجانب الأيسر من شريط العناوين، ومنها احتواء عنوان الويب على مجموعة الحروف: HTTPS بدلاً من HTTP. لكن هناك عوامل أخرى يمكن للمستخدم من خلالها التأكد من حفاظ الموقع على بيانات المستخدم ونقله لهذه البيانات بأمان. ويبدو ذلك من خلال ما يعرف بشهادة موثوقية الموقع Website’s Certificate. فإذا كنت من مستخدمي متصفح «سفاري» عبر أجهزة «ماك» وأردت الاطلاع على الشهادة الرقمية Digital Certificates للمواقع المختلفة، اتبع هذه الخطوات: افتح متصفح «سفاري» ثم الموقع الذي ترغب في التأكد من شهادة موثوقيته. وتوجه إلى شريط العناوين أعلى الشاشة وانقر فوق أيقونة القفل في بداية الجانب الأيسر من الشريط.

ثم انقر فوق زر: عرض الشهادة Show Certificate في نهاية الجانب الأيسر من النافذة التي ظهرت أمامك. وستشاهد معلومات الشهادة كملخص، يمكنك النقر فوق زر: الموثوقية والتفاصيل Trust and Details لتطّلع على الشهادة كاملة.