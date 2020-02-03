لينوفو تكشف من بولونيا ابتكارات 2020 وتُطلق أول حاسوب شخصي قابل للطي

المصدر: فراس النعسان - دبي

أطلقت "لينوفو"، أخيراً، ابتكاراتها الجديدة من أجهزة الحاسوب المحمولة، واللوحية، وأجهزة الحاسوب المكتبية عالية الأداء، في مدينة بولونيا الإيطالية، حيث لفتت الأنظار إلى مجموعة من الأجهزة المرتبطة بأبحاث الشركة في نطاق المنافسة الكبيرة لتوفير متطلبات الأعمال والأفراد مع دخول عصر التواصل السريع والجيل الخامس من الاتصالات في عام 2020.

وأوضح مسؤولو "لينوفو"، خلال عرض الأجهزة التي من المتوقع طرحها للبيع في السوق الإماراتية منتصف العام الجاري، أنها تعمل على تطوير حلول تكنولوجية أكثر ذكاءً وتلبي احتياجات الجميع، وأن الأجهزة التي تم الكشف عنها ليست أكثر ذكاءً فحسب، ولكنها تُظهر ابتكارات مستقبلية أسرع، وتوفر تصاميم قابلة للطي تحقق تطلعات المستهلكين في كل مكان.

مستقبل أسرع مع تقنية الجيل الخامس 5G

يُرجح أن تواصل تقنية الجيل الخامس 5G إحداث تحولات نوعية في مشهد التكنولوجيا كما ستتيح بناء المدن الذكية وتطوير البنى التحتية المبتكرة وتقنيات إنترنت الأشياء، لذا أطلقت لينوفو أول حاسوب شخصي مجهز بتقنية الجيل الخامس 5G على مستوى العالم، لتجلب للمرة الأولى تقنية اتصال الجيل الخامس إلى الحاسوب الشخصي حيث لم تعد تقتصر على تكنولوجيا الهواتف الذكية. ويُعدّ حاسوبYoga 5G2 في 1 (جهاز لوحي+ حاسوب محمول) الخيار الأنسب للتنقل نظراً لحجمه الصغير والعملي، وهو أول حاسوب شخصي يعتمد نظام Qualcomm® Snapdragon® 8cx 5G.

ويوفر الجهاز خاصية الاتصال بشبكة الجيل الخامس الفائقة السرعة والتي تتخطى سرعة الجيل الرابع بنحو 10 مرات أثناء التنقل وذلك بالاعتماد على مزود خدمة اتصال الجيل الخامس على جانب ميزة اتصال واي فاي عالي الكفاءة في المنزل.

تصاميم مبتكرة قابلة للطي

تُعد لينوفو شركة رائدة في طرح تصميمات جديدة ومبتكرة في السوق حيث نجحت من جديد في تغيير تصميم الحاسوب المحمول بإطلاق أول حاسوب شخصي قابل للطي في العالم هو ThinkPad X1 Fold. وبالاعتماد على خبرتها وتميزها في مجال الهندسة والبناء على آراء وملاحظات العملاء في إعادة ابتكار التصميم التقليدي للحاسوب المحمول حيث صممت جهاز ThinkPad X1 Fold المبتكر الجديد مستخدمةً مزيجاً من السبائك خفيفة الوزن وألياف الكربون المغطاة بغطاء جلدي أنيق. وبفضل المتانة والكفاءة العالية التي تتميز بها العلامة التجارية ThinkPad، يعد جهاز X1 Fold حاسوباً محمولاً متكاملاً يتميز بشاشة OLED قابلة للطي بحجم 13.3 بوصة ولا يتخطى وزنه 2.2 رطل/ كيلوغرام واحد.

ويتكيف الجهاز بشكل مثالي ليلبي احتياجات المستخدمين حيث يمكنهم الانتقال بسهولة عبر وضعيات متعددة من وضعية الطيّ وصولاً إلى شاشة مسطحة بالكامل. ويعد X1 Fold من المنتجات المبتكرة التي تعكس التزام لينوفو الراسخ بتشكيل مستقبل الأجهزة القابلة للطي وتشمل هذه المنتجات أيضاً جهاز motorola razr الذي أُعلن عنه مؤخراً.

إعادة صياغة الإنتاجية الشخصية

مع تزايد التقارب بين استخدامات الحاسوب المحمول والهاتف الذكي وتعدُّد مهام القوى العاملة المستقبلية واستخدام عدة أجهزة، أطلقت لينوفو جهاز ThinkBook Plus وهو حاسوب محمول مزود بشاشة مبتكرة مع تقنية الحبر الإلكتروني e-ink لتعزيز الإنتاجية والتركيز. ويمكن استخدام الشاشة لتصميم الرسوم التوضيحية وتدوين الملاحظات باستخدام القلم الإلكتروني الدقيق في نفس الوقت، بالإضافة إلى تلقي الإخطارات الأساسية حين يكون الغطاء مغلقاً. ويُعدّ الجهاز نوعاً جديداً من أجهزة الحاسوب المحمولة حيث يوفر مزايا وخصائص مبتكرة لمساعدة المستخدمين على تعزيز كفاءتهم في أداء المهام المتعددة.

تصميم بسيط مثالي للتنقل

صُمّم جهاز Lenovo IdeaPad Duet Chromebook الجديد لهواة التصفح واستكشاف أحدث التطبيقات ومتابعة أحدث البرامج الترفيهية أو إنجاز الأعمال أثناء التنقل، وهو من أرق وأخفّ أجهزة Chromebook وزناً في العالم ويمتاز بعمر بطاريته الطويل الذي يصل إلى 10 ساعات4. ويتميز جهاز Chromebook الجديد بتصميم بسيط وقلم5 USI stylus5 الاختياري لكتابة يدوية سهلة والتدوين والرسم بسرعة ودون تأخير وهو جهاز 2 في 1 قابل للفصل ويجمع بين حجمه الصغير المثالي المناسب للتنقل وبساطة التصميم.

وأعلنت "لينوفو" من مدينة بولونيا الإيطالية، نهاية الأسبوع الماض، عن شراكتها مع عملاق صناعة الدراجات "دوكاتي" لإطلاق جهاز كمبيوتر لوحي عالي الأداء يحمل شعار الشركتين، ويعد نقلة نوعية في عالم تقنية الحاسوب المحمول.