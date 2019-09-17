«شيفتك» تُطلق صندوق حاسوب مدمجاً

المصدر: برلين - د.ب.أ

أعلنت شركة Chieftec «شيفتك» الألمانية، أمس، عن إطلاق صندوق حاسوب مدمج جديد، بسعر يبلغ نحو 60 يورو (نحو 250 درهماً).

وأفادت الشركة بأن صندوق الحاسوب الجديد (Elox BT-06B) مزود بالعديد من منافذ الهواء لضمان التهوية الجديدة، مشيرة إلى أن الصندوق الجديد لا يتيح إمكانية تركيب وحدات التشغيل الضوئية، لكنه يوفر مساحة كبيرة لتركيب مروحة المعالج بارتفاع 11 سنتيمتراً.

وأوضحت أن الصندوق الجديد يوفر إمكانية تركيب اللوحة الرئيسة بمعيار (Mini-ITX) وبطاقة رسوميات بطول يصل إلى 19 سنتيمتراً، كما أنه يستوعب اثنين من الأقراص الصلبة 2.5 بوصة، بالإضافة إلى قرص صلب 3.5 بوصات.

وأضافت الشركة الألمانية أنه يمكن للمستخدم حسب الحاجة تركيب اثنين من المراوح (60 ملم) على الجانب الخلفي أو مروحة (80 ملم) على الجانب الأمامي، لافتة إلى أن اللوحة الأمامية للصندوق تتضمن منافذ الصوت المعتادة، فضلاً عن اثنين من منافذ (USB 3.0).