جبرل ناتورك تطلق أول منصة تمويل خاصة بتقنية البلوك تشين

المصدر: ابوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة جبرل ناتورك ) (Jibrel Network، وهي شركة تكنولوجيا مالية تعمل بتقنية البلوك تشين (Fintech) ، مقرها الرئيس في مدينة زوغ السويسرية، عن بدء التحضير لإطلاق “Jibrel.com” أول منصة مرخصة للتمويل الخاص تعمل على تقنية البلوك تشين على الصعيد العالمي ضمن وحدة العمل المتخصصة بالتقنيات التنظيمية (REGTECH) في سوق أبوظبي العالمي. وقال يزن البرغوتي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لجبرل: " نحن متحمسون لإطلاق منصة متخصصة للتمويل الخاص لتواكب تطور الشركات الناشئة من بداية نشأتها الى مرحلة النضج. ستعمل المنصة على تأمين الشفافية التي يريدها المستثمر وسهولة الرقابة التنظيمية ، كما تزيد السيولة عبر توفير خدمة مبسطة لشراء وبيع وانتقال الحصص في الشركات الناشئة"

أخذت جبرل على عاتقها تعزيز الأنظمة المالية المفتوحة والرقمنة المدعومة بالتقنيات الناشئة. وتهدف الشركة الى إصدار ممثل رقمي مشفر "توكنToken-” لمجموعة مختلفة من الأصول من ضمنها سندات الدين والصكوك بالإضافة إلى أصول تقليدية ممثلة بشكل رقمي مثل العقارات والأسهم بواسطة منصة لا تشكل الجغرافيا حاجزاً لها وتتلاءم مع مختلف فئات الأصول، ويتم برمجتها وتعديلها لتتلاءم مع حالات استخدام مختلفة. " وتعد مهمة جبرل الرئيسة منذ تأسيسها هي تمثيل الأصول المالية التقليدية بتوكن رقمي". وأضاف البرغوتي أنه "بالتعاون مع سوق أبو ظبي العالمي، قمنا بنجاح بتسوية أول صكوك رقمية مع مصرف الهلال – كما ندرس ونقوم بأبحاث أساسية ونطور تقنيات وبرمجيات تساعد في إصدار ديون التجزئة. الآن نهدف إلى تمثيل الأسهم التقليدية رقمياً"

وفي هذا الإطار، يأتي إطلاق منصة التمويل الخاص العاملة بتقنية البلوك تشين (blockchain private funding platform) والتي ستمكن المستثمرين من مختلف أطيافهم التواصل مع الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة لخلق آلية جديدة للتمويل وتشكيل رؤوس الأموال.

وقال طلال الطباع، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في جبرل: " نعمل على نقل الأسهم والأصول إلى منصة البلوك تشين، وسوف نتعاون في المجالات التكنولوجية والتنظيمية والمالية مع كافة الجهات المعنية لهذه الغاية – الأمر الذي من شأنه أن يغير مفهوم وآلية تأسيس الشركات وتمويلها وإدارتها وبالتالي تحويل وتطوير أسواق راس المال العالمية".

ولاقى التمويل الخاص خلال العقد الماضي الكثير من الشعبية والنجاح عالمياً وهو بلا شك يتجه نحو أفق جديد مع استخدام تقنية البلوك تشين. وهناك أكثر من 375 منصة للتمويل الجماعي حتى الآن. في أميركا الشمالية وحدها، بلغ إجمالي حجم التمويل الجماعي 17.5 مليار دولار في العام 2017، ومن المتوقع أن يصل حجم القطاع إلى 300 مليار دولار في العام 2025 إذا ما أخذنا ما تم جمعه حتى الآن والذي يتجاوز 34 مليار دولار.

والتكامل مع تقنية البلوك تشين واستخدامها سيدفع بالتمويل الجماعي نحو النمو والازدهار.

وأضاف الطباع:” نعتقد بأن الاقتصادات والأسواق المالية ستبنى في المستقبل على الأصول الرقمية، بما في ذلك الأسهم والأوراق المالية الممثلة رقمياً. ستشكل تقنيات وشبكات البلوك تشين عامل مساعد لتمكين وإضفاء طابع أكثر ديمقراطية على الاستثمار الآمن، الكفؤ والشفاف في إطار بيئة تنظيمية متطورة. لذلك نحن فخورون لخوضنا هذا المجال مع تطويرنا لأول منصة تمويل خاص مرخصة لبيع وتداول الأسهم والأصول الممثلة رقمياً، تحت إشراف سوق أبو ظبي العالمي في الإمارات العربية المتحدة"