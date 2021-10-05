"جوجل" تحذف 150 تطبيقاً جديداً من متجرهاً تسرق أموال المستخدمين

المصدر: متابعات - موقع الإمارات اليوم

أعلنت شركة "جوجل"، عن حظر عدد كبير من التطبيقات والبرامج الخبيثة من متجر "بلاي" يصل عددهم إلى 150 تطبيقا، خاصة بعد اكتشاف حملة خدمات متميزة للهاتف المحمول مع ما يزيد عن 10 ملايين ضحية على مستوى العالم، وقد يصل المبلغ الإجمالي المسروق إلى مئات الملايين من اليورو، وضروري إزالة تلك البرامج من أجهزتك، بحسب موقع البيانن.

وأطلق فريق الأمن في «Zimperium»، تحذيراً جديداً لمستخدمي هواتف «أندرويد» من تهديد استهدف ملايين المبالغ المالية الهائلة، وأصاب العديد من الأجهزة.

وتظهر هذه النوافذ المنبثقة اللانهائية مرة أخرى ما لا يقل عن خمس مرات في الساعة، ما يؤدي غالبا إلى قبول مستخدم الهاتف النقود فقط لإيقاف التنبيهات المستمرة، ويساعد ذلك على سهولة اختراق الهاتف،

ويقول فريق «Zimperium»، إنه عند قبول الدعوة للحصول على الجائزة الوهمية، يقوم البرنامج الخبيث بإعادة توجيه الضحية إلى صفحة ويب خاصة بالمناطق الجغرافية، ومن ثم حيث يطلب منهم إرسال أرقام هواتفهم للتحقق منها، ولكن الحقيقي هي تقديم خدمة وهمية للحصول على مبلغ 30 يورو شهريًا، ولا يمكن للضحية أن تنتبه الضحية للسرقة، مما يزيد من احتمال استمرارها لأشهر قبل اكتشافها.

وفيما يلي بعض التطبيقات الأكثر شيوعا التي أزلتها شركة «جوجل» من متجرها:

• Handy Translator Pro - مليون عملية تنزيل.

• Heart Rate and Pulse Tracker - نحو 500 ألف عملية تنزيل.

• Bus – Metrolis 2021 - نحو 500 ألف عملية تنزيل.

• Fingerprint Changer - نحو 500 ألف عملية تنزيل.

• Bus Driving Simulator - نحو 500 ألف عملية تنزيل.

• OFFRoaders – Survive - نحو 500 ألف عملية تنزيل.

• Amazing Video Editor - نحو 500 ألف عملية تنزيل.

• Horoscope : Fortune - نحو 100 ألف عملية تنزيل.

• PhoneControl Block Spam Calls - نحو 100 ألف عملية تنزيل.

• SnapLens – Photo Translator - نحو 100 ألف عملية تنزيل.