أميركا ترفع الحظر عن «زد تي إي» الصينية

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

رفعت الولايات المتحدة، أول من أمس، حظراً عن شركة «زد تي إي» الصينية للاتصالات السلكية واللاسلكية، بعد أن قامت بإيداع 400 مليون دولار في بنك أميركي، كشريحة أخيرة لعقوبة تتعلق بمبيعات غير قانونية للمعدات لإيران وكوريا الشمالية.

وكانت العقوبة جزءاً من تسوية تم التوصل إليها في يونيو الماضي، بين الشركة والولايات المتحدة، بعد أن تم منعها من استيراد التكنولوجيا الأميركية، بسبب شحن معدات إلى هذين البلدين في انتهاك للعقوبات الأميركية.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، في بيان صحافي، إنه تم إيداع مبلغ 400 مليون دولار في حساب مشروط. وأضافت أنه يأتي بعد دفع مبلغ مليار دولار كغرامة لوزارة الخزانة الأميركية، الشهر الماضي.

وسيسمح رفع الحظر عن ثاني أكبر شركة صينية لمعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية، باستئناف نشاطها مع الشركات الأميركية.