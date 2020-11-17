الجيش البريطاني يعتزم استبدال 25% من جنوده بـ «آليين»

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

نشر الجيش البريطاني أخيراً وثيقة أطلق عليها «وثيقة المشاركة»، دعا من خلالها شركات التقنية المختلفة إلى تقديم روبوتات ومركبات وآليات ذاتية التشغيل تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتتصف بأنها ناضجة وذات موثوقية، وقابلة للعمل في قطاع الإمداد والتموين، لتقوم بإدارة وتشغيل أساطيل النقل والعمليات اللوجستية في مختلف الظروف وبيئات العمل المختلفة والمضطربة والمعقدة، وتقل فيها المساهمة البشرية إلى أقصى حد، في وقت توقعت هيئة أركان الدفاع أن يصبح نحو 25% من جنود الجيش البريطاني في المستقبل القريب جنوداً آليين.

استكشاف السوق

وظهرت الوثيقة على صفحة استكشاف السوق بقسم الأخبار بالموقع الرسمي للحكومة البريطانية https://www.gov.uk/search/news-and-communications‏‏‏، ونشرتها إدارة تابعة لوزارة الدفاع البريطانية تدعى «داسا»، أو «معجل الدفاع والأمن» نيابة عن وزارة الدفاع البريطانية والجيش البريطاني، وجاءت تحت عنوان «استكشاف السوق.. الأنظمة الآلية والمستقلة ـ الفصيلة».

وبدأت الوثيقة بالإشارة إلى أن الدعوة تأتي ضمن استراتيجية الانتقال بالجيش البريطاني من عصر الصناعة إلى عصر المعلومات، عبر استكشاف إمكانات فرص التمويل لتطوير استخدام التشغيل الذاتي في عمليات أساطيل النقل والإمداد والتموين «اللوجستيات».

وجاء في الوثيقة: «نريد أن نفهم بشكل أفضل القدرات المتاحة في السوق الحالية للأنظمة الروبوتية والمستقلة، والمزيد الذي تطلبه من الاستثمار أو التجريب من قبل وزارة الدفاع، فنحن مهتمون بكل من التكنولوجيا المبكرة والأنظمة الناضجة القابلة للاندماج في المركبات العسكرية، وحريصون على استكشاف هذا المجال بشكل أكبر، وستزودنا هذه المعلومات بمعرفة حول نضج الحلول الموجودة حالياً، والحلول الجديدة في التنمية والمجالات التي قد تتطلب المزيد من الاستثمار من قبل وزارة الدفاع».

الأنظمة الروبوتية

وأوضحت الوثيقة أن المشاركة المطلوبة تقع في مجال «الأنظمة الروبوتية والأنظمة المستقلة ذاتية التشغيل» التي تعرف باسم أنظمة «راس» التي يستهدف من ورائها العمل بإيقاع أسرع، وخفة حركة أكبر، مع تقليل العبء الواقع على الجنود، وتقليل متطلبات الأفراد والوقود، وصولاً إلى نظم التوزيع اللوجستي المستقلة تماماً.

مواصفات عامة

وأوردت الوثيقة العديد من مواصفات الروبوتات ومركبات وآلات التشغيل الذاتي المطلوبة، ومن بينها: السماح بالانخراط في منظومة «قائد ـ تابع ـ عامل مستقل تماماً»، والاستعداد للتدخل البشري والعرضي المفاجئ، والاعتماد على المعلومات الخارجية المتنوعة، مثل شبكات المعلومات والأنظمة العالمية للملاحة عبر الأقمار الاصطناعية، والمعارف المسبقة، وصور المسار عبر الخرائط الجغرافية المميكنة، وتقدير عدد الشاحنات التي تعمل ذاتياً داخل أساطيل النقل، وقدرتها على العمل بشكل مستقل، وتحديد زمن الاستجابة للأوامر، ليكون لحظياً قدر الإمكان، وتحقيق دقة التتبع والتباعد. وشملت المواصفات المطلوبة كذلك: الاستعداد للتعامل مع تعقيد المهام، بما في ذلك المناورات الأساسية، والقدرة على التشغيل في بيئات العمل الصعبة المعقدة، والتشغيل في ظروف الإضاءة المنخفضة والظروف الجوية السيئة، والقدرة على اكتشاف العوائق وتجنبها.

جنود آليون

في السياق نفسه، توقع رئيس هيئة أركان الدفاع في المملكة المتحدة، نيك كارتر، أن يصبح نحو 25% من جنود الجيش البريطاني في المستقبل القريب عبارة عن جنود آليين، يعملون وفق أنظمة مستقلة ذاتية التشغيل. وأضاف في حديث لقناة «سكاي نيوز»، أنه «مع انضمام الفضاء الإلكتروني إلى مجالات الجيش التقليدية البرية والجوية والبحرية، فإن أنظمة الذكاء الاصطناعي ستصبح جزءاً لا يتجزأ من جهود تحديث القوات المسلحة، وهذا يعني أنه سيكون لدينا جميع أنواع الأشخاص المختلفين، لأن هذه المجالات تتطلب مهارات مختلفة، وسنستفيد تماماً من التشغيل الذاتي والمنصات الآلية والروبوتات حيثما أمكن ذلك».

ونبه كارتر إلى أن القرارات لم تتخذ بعد، مشيراً إلى الأمر يحتاج إلى استثمارات طويلة الأجل، وكان في قلب المراجعة المتكاملة التي أطلقتها الحكومة في وقت سابق من العام الجاري، والتي وضعت لتخطيط الاستثمار الدفاعي للسنوات الخمس المقبلة.

متطلبات تشغيل

اشترطت وزارة الدفاع البريطانية أن يكون النظام المقدم ناضجاً بشكل كافٍ لتمكين الجنود من إجراء التجارب العملية، وآمناً ومناسباً للاستخدام ضمن الحدود التي يحددها المورد، وأن يكون قادراً على إدارة ما لا يقل عن ثلاثة أساطيل من الشاحنات ذاتية التشغيل، تقودها شاحنة واحدة فقط ذاتية التشغيل أيضاً، وأن يعمل النظام بسرعة مفيدة من الناحية التكتيكية، ويمكن دمجه مع غيره مع المنصات العسكرية الأخرى ذاتية التشغيل، وألا يؤثر على قدرة القيادة اليدوية للمركبات وقت الحاجة.