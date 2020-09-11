تغيير خلفية المشاهدة الافتراضية في Zoom

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مع انتشار فيروس «كورونا»، دعت شركات كثيرة موظفيها للعمل عن بُعد، واستكمال إجراءات العمل من خلال اجتماعات الـ«ويب» ومؤتمرات الفيديو. وحظي تطبيق Zoom في هذا الصدد باهتمام كبير، وذلك للإمكانات العديدة التي يوفرها لمستخدميه، وسهولة استخدامه بالنسبة لهؤلاء الذين تصل إليهم دعوات الاجتماع.

كما أن التطبيق يراعي بعض الجوانب المهمة الأخرى كميزة اختيار خلفية افتراضية لمن يشارك في الاجتماع لو أراد ذلك، فالعمل من المنزل قد يظهر في الخلفية بعض التفاصيل الشخصية أو بعض الاضطراب في المكان الذي يجلس فيه الشخص المشارك في الاجتماع.

لذا إذا كنت من مستخدمي تطبيق Zoom عبر أجهزة الحاسب، وأردت الاستعانة بملمح الخلفيات الافتراضية، اتبع الخطوات التالية:

افتح التطبيق على حاسبك، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل كاميرا بيضاء فوق خلفية زرقاء، ثم انتقل إلى أعلى يسار النافذة وانقر فوق ترس «الإعدادات» Settings، ومن ثم مرر داخل لوح القوائم الوارد يسار الشاشة، وانقر فوق قسم «الخلفيات الافتراضية» Virtual Background، وعندها ستظهر أمامك يمين الشاشة مجموعة من الصور الافتراضية للخلفيات التي يمكنك الاستعانة بها، انقر فوق ما ترغبه منها، ثم فوق زر تنزيل الخلفية الذي سيظهر أمامك لو كنت تقوم بتنزيلها للمرة الأولى. ولو رغبت في اختيار خلفية أخرى أكثر احترافية من الخلفيات التي يعرضها لك التطبيق، انقر فوق خيار «إضافة صورة» Add Image أعلى الخلفيات المعروضة أمامك.

واحرص على ألّا تتحرك كثيراً أثناء الاجتماع لكي لا تبدو الصورة مشوّشة.