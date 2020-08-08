ترامب يوقع أمراً تنفيذياً يحظر التعامل مع الشركة الأم لـ «تيك توك»

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس الماضي أمراً تنفيذياً يحظر على جميع المواطنين الأميركيين إجراء معاملات مع شركة «بايت دانس»، الشركة الأم لـ«تيك توك» ومقرها الصين، بدءاً من سبتمبر المقبل. واعتبر الأمر تطبيق تيك توك «تهديداً» للأمن القومي الأميركي، واستشهد بجمع البيانات تلقائياً بواسطة التطبيق. وجاء في الأمر أن «جمع البيانات هذا يهدد بالسماح للحزب الشيوعي الصيني بالوصول إلى المعلومات الشخصية وممتلكات الأميركيين، ويجب على الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات حازمة ضد مالكي (تيك توك) لحماية أمننا القومي».

ويأتي الأمر التنفيذي في الوقت الذي تدرس فيه شركة «مايكروسوفت» شراء الجناح الأميركي لعمليات «تيك توك» من شركة «بايت دانس»، وحُدد جدول زمني مدته 45 يوماً للصفقة.