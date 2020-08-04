إطلاق أول منصة لتتبع حالات «كوفيد-19» في مصر والعالم العربي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «آي كير سوليوشنز» iCare Solutions عن إطلاق أول منصة لتتبع ومراقبة حالات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مصر والعالم العربي، التي تمكن المستخدمين من الحصول على بيانات وإحصاءات بشأن الجائحة، واكتساب رؤى حول الوباء مثل سرعة انتشاره.

ووفقاً للشركة، فإن التطبيق عبارة عن لوحة مراقبة مماثلة لتلك التي تقدمها جامعة «جونز هوبكنز»، لكنها مخصصة لتغطية كل من مصر والعالم العربي، لافتة إلى أن التطبيق متاح على: (covid19.icare-solutions.org).

ويحتوي التطبيق على لوحتي مراقبة رئيستين، واحدة للعالم العربي مع بيانات دوله، والأخرى لمصر مع بيانات محافظاتها. كما يحتوي على واجهة «Dark and Light»، ويدعم اللغتين العربية والإنجليزية، إذ يمكن للمستخدم التبديل بينها بسهولة. ويوفر التطبيق كذلك ثلاثة أنواع من الرسوم البيانية (التراكمية، اللوغاريتمية، والبيانية اليومية) لإظهار الحالات المصابة، والمعافاة.