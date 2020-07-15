الاطلاع على الشهادة الرقمية لمواقع الـ «ويب»

المصدر: الامارات اليوم

تعتبر أيقونة القفل الموجودة في الجانب الأيسر من شريط العناوين، أحد الطرق التي يعتمد عليها المستخدمون في التأكد من صدقية المواقع التي يقومون بزيارتها.

كما يعتمد البعض أيضاً على احتواء عنوان الـ«ويب» على مجموعة الحروف (HTTPS) بدلاً من (HTTP) للتأكد من هذه الصدقية بطريقة سريعة.

لكن هذه الطرق السريعة لا تغني عما يُعرف بـ«شهادة الموثوقية» Website’s Certificate أو «الشهادة الرقمية» Digital Certificates التي تحتوي على بيانات أخرى مهمة، مثل قدرة الموقع على الحفاظ على بيانات المستخدم ونقلها بأمان.

فإذا كنت من مستخدمي متصفح «كروم» ورغبت في الاطلاع على تلك الشهادة الرقمية الخاصة بالمواقع، يمكنك اتباع الخطوات التالية: افتح الموقع الذي تريده عبر متصفح «كروم»، وانقر فوق أيقونة القفل الصغيرة الموجودة في الجانب الأيسر من شريط العناوين (Url)، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار «الشهادة» Certificate وانقر فوقه، وعندها ستجد أمامك بموجب ذلك ملخص بمعلومات الشهادة، وإذا رغبت في الاطلاع على تفاصيل الشهادة بالكامل انقر فوق خيار «التفاصيل» ومرر للأسفل حتى ترى كل ما تريد.