«تنظيم الاتصالات» تطلق المدونة الصوتية على موقعها الإلكتروني

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن إطلاق المدونة الصوتية (البودكاست) على موقعها الرسمي، في خطوة تهدف إلى تفعيل المزيد من قنوات التواصل مع جمهور المتعاملين، والعمل على نشر مفاهيم قطاع الاتصالات والمعلومات، والتعريف بأهم المستجدات وانعكاساتها على حياة الناس.

وجاءت الحلقة الأولى من حلقات البودكاست الخاصة بالهيئة، تحت عنوان: (الجيل الخامس للاتصالات: الآفاق والتحديات)، وتحدث خلالها المدير التنفيذي لإدارة الطيف الترددي في الهيئة، المهندس طارق العوضي، حول أهمية الجيل الخامس التي تنبع من كونه يمثل أحد الشروط الضرورية لتطوير المدينة الذكية، استناداً إلى إنترنت الأشياء، حيث تطرق العوضي إلى آفاق هذه التقنية، ومخاطرها وتحدياتها.

وحول الخدمة الجديدة، قال نائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة، سعيد السويدي: «تتمتع الهيئة بمكانة تسمح لها بنشر ثقافة مجتمعية استباقية، تتعلق بمفاهيم العصر ومفرداته، وتسلط الضوء على تأثير تلك المفاهيم في حياة الناس. ونحرص من خلال هذه القناة الجديدة على توضيح ما هو غامض في ما يتعلق بمستقبل التقنيات الناشئة عموماً، لاسيما تلك المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة وتجلياتها، كالجيل الخامس والروبوتات وإنترنت الأشياء والبيانات والمدينة الذكية. وتمثل المدونة الصوتية وسيلة فعالة، يمكن للمتعاملين من خلالها التعرف إلى أهم المستجدات، من خلال حلقات يتحدث فيها مسؤولون ومختصون من الهيئة ومن القطاع عموماً، يقدمون خلالها خلاصة خبراتهم ومعارفهم بطريقة احترافية».