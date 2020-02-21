«كانون» تُطلق خدمة سحابية جديدة في أبريل

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

أعلنت شركة «كانون» عن إطلاق خدمة حوسبة سحابية جديدة خلال أبريل المقبل، وذلك بعد إيقاف خدمة تخزين الصور عبر الإنترنت (Irista).

وأوضحت الشركة اليابانية أن أهم ميزة في الذاكرة السحابية الجديدة تتمثل في إمكانية تحميل الصور ومقاطع الفيديو من كاميرات «كانون» المتوافقة مباشرة عند وجود اتصال بشبكة لاسلكية، بما في ذلك تحميل صور بصيغة (RAW) والأفلام بدقة (4K)، إضافة إلى إمكانية النقل التلقائي للصور ومقاطع الفيديو إلى الأجهزة الأخرى ومواقع الـ«ويب» وشبكات التواصل الاجتماعي.

وبينت «كانون» أن خدمتها الجديدة (Image.canon) تنقسم إلى ذاكرة المدى القصير وذاكرة المدى الطويل، حيث تتمثل مهمة ذاكرة المدى القصير في تخزين كل ما يتم تسجيله أو التقاطه بالكاميرا لمدة 30 يوماً فقط، في حين إذا رغب المستخدم في الاحتفاظ بالصور ومقاطع الفيديو لفترة أطول، أي منع الحذف التلقائي لهذه البيانات، فإنه يتعين عليه نقل الصور ومقاطع الفيديو يدوياً إلى ذاكرة المدى الطويل.

وأفادت بأنه يمكن استعمال ذاكرة المدى الطويل إلى أجل غير مسمى، وتوفر للمستخدم سعة تخزينية تبلغ 10 غيغابايت مجاناً.