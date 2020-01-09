المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

منع تشارك التسجيلات الصوتية مع «سيري»

قدم نظام التشغيل «ios 13.2» ميزات جديدة في ما يتعلق بتحسين وضع الخصوصية المتعلق بالمساعد الشخصي الرقمي «سيري»، وذلك بعد أن ثارت تساؤلات كثيرة حول البيانات التي يجمعها «سيري» عن اهتمامات المستخدم، لذا أتاح التحديث الأخير إمكانية حذف كل التسجيلات التي جمعها «سيري» أثناء الاستخدام، كما أوقف تشارك التسجيلات الصوتية مع فرق العمل لتحسين الخدمات المقدمة للمستخدمين، وبدلاً من ذلك أصبح النظام يطلب من المستخدم الاشتراك في هذه الميزة عبر نافذة منبثقة تظهر عند الترقية إلى هذا الإصدار الأحدث من نظام التشغيل، فإن كنت اشتركت في الخدمة أثناء تحديث النظام ثم رأيت أنك لا تفضل تشارك تسجيلاتك الصوتية مع «أبل»، فيمكنك إيقاف هذا الأمر باتباع الآتي: افتح تطبيق الإعدادات، مرر داخل النافذة الجديدة ثم انقر تبويب «الخصوصية» Privacy، ثم انقر خيار «التحليلات والتحسينات» Analytics and Improvements في نهاية النافذة، ومن ثم ابحث عن خيار «تحسين خدمات سيري والإملاء» Improve Siri and Dictation، وبعدها حرك المؤشر المجاور له من اليمين إلى اليسار لإخفاء اللون الأخضر حتى تعطل عمل الملمح وتمنع «أبل» من مراجعة تسجيلاتك الصوتية.

منع تشارك التسجيلات الصوتية مع «سيري»

إذا كنت من مستخدمي الهواتف العاملة بنظام التشغيل «Android 9 Pie»، فإنه يمكنك استخدام بعض الميزات الخفية للنظام كما يلي:

في حال كنت تستخدم إجراء معيناً بكثرة داخل أحد التطبيقات، فإنك تستطيع إنشاء اختصار لهذا الإجراء فوق الشاشة الرئيسة للهاتف عن طريق النقر بشكل مطول فوق أيقونة التطبيق، وعندما تظهر أمامك الإجراءات التي يتيح التطبيق استخدامها انقر برهة فوق الإجراء المطلوب ثم اسحبه إلى الشاشة الرئيسة. وللإسراع بضبط هاتفك على وضع الاهتزاز، يمكنك إنجاز الأمر بطريقتين: الأولى تعتمد على إنشاء اختصار بالنقر لبرهة فوق زر «رفع الصوت» (Volume Up) وزر «الطاقة» (Power) في اللحظة نفسها ليتحول الهاتف إلى «وضع الاهتزاز» (Vibration-Only Mode) أو النقر فوق الزر الموجود في أعلى مؤشر الصوت على الشاشة ليتحول الهاتف على الفور لوضع الصمت. كما يمكنك إجراء عملية الاقتران بين جهازك الذي يعمل بنظام التشغيل «أندرويد 9» وخمسة من الأجهزة عبر شبكة «بلوتوث» دون أن تضطر إلى التبديل بينها، بدلاً من الإصدارات السابقة من نظام تشغيل «أندرويد» التي كانت تسمح بالاقتران مع جهاز صوتي واحد عبر «بلوتوث».