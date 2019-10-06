المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تبويبات مفتوحة لمطالعتها لاحقاً في «إيدج»

يتيح متصفح «مايكروسوفت إيدج» الملحق بنظام التشغيل «ويندوز 10» تثبيت بعض التبويبات لرؤيتها كلما قام المستخدم بفتح المتصفح، وكذلك إمكانية الاحتفاظ بمجموعة من التبويبات المفتوحة لمشاهدتها في وقت لاحق، ويمكنك عمل ذلك باتباع هذه الخطوات:

• افتح المتصفح، ثم افتح صفحات الويب التي ترغب في حفظها معاً، ثم توجه إلى أعلى يمين الشاشة.

• انقر فوق الأيقونة التي تبدو في شكل مستطيل يحتوي على سهم يشير إلى جهة اليسار، والخاصة بحفظ الصفحات جانباً Set these tabs aside.

• ستلاحظ أن أيقونة الصفحات المجنبة Tabs you’ve set aside الموجودة في أعلى يسار الشاشة قد تحول لونها إلى اللون الأسود، لذا إن رغبت في استعادة الصفحات التي خزنتها لوقت لاحق فانقر فوق هذه الأيقونة مجدداً.

• إذا أردت إعادة فتح مجموعة الصفحات كلها، فانقر فوق خيار استعادة التبويبات restore tabs.

• وإذا أردت فتح تبويب واحد فقط، فانقر فوق مستطيل المعاينة الخاص به داخل النافذة الظاهرة أمامك.