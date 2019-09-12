«سيجيت» تطلق قرص SSD لنقل البيانات بمعدلات عالية

المصدر: كوبرتينو ــ د.ب.أ

أطلقت شركة «سيجيت» الأميركية قرص الحالة الساكنةOne Touch SSD الجديد بتصميم أنيق، مع إمكانية نقل البيانات بمعدلات عالية نسبياً عن طريق منفذ USB 3.0.

وأوضحت الشركة أن قرص الحالة الساكنة الجديد يمتاز بغطاء من القماش بألوان هادئة، كما تتيح العروة الموجودة به إمكانية تثبيته في مشبك بحقيبة الظهر.

وأكدت «سيجيت» أن قرص SSD الجديد يتيح إمكانية نقل البيانات بسرعة تصل إلى 500 ميغابايت/‏‏‏الثانية عن طريق منفذ USB 3.0.

وأشارت الشركة إلى أن البرنامج المرفق مع القرص يتيح كذلك إمكانية القيام بالنسخ الاحتياطي بواسطة ضغطة زر.

وأعلنت «سيجيت» عن إطلاق القرص الجديد بسعة 500 غيغابايت نظير سعر 105 دولارات (386 درهماً)، والموديل سعة (1) تيرابايت بسعر 200 دولار (734 درهماً)، في ما يتوافر الموديل المموّه بسعة 500 غيغابايت فقط وبسعر 110 دولارات (404 دراهم).