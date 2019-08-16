المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

محو عناوين الويب في «سفاري»

تعتبر قائمة «الإشارات المرجعية» أحد أهم الأصول التي يمتلكها مستخدمو متصفحات الويب، إذ إنها تتكون على مدى سنوات طويلة. وبمرور الوقت تكبر هذه القائمة حتى لا يجد المستخدم الموقع الذي يريده بسهولة، فيحتاج إلى التخلص من «الإشارات المرجعية» الخاصة به، لذلك إذا كنت من مستخدمي متصفح «سفاري» عبر الأجهزة العاملة بنظام تشغيل «آي أو إس»، فيمكنك محو الإشارات غير المفيدة من قائمة الإشارات المرجعية من خلال فتح متصفح «سفاري» أولاً، الذي تبدو الأيقونة الخاصة به على شكل بوصلة.

انقر فوق أيقونة قائمة «الإشارات المرجعية» Bookmarks، وتبدو في شكل كتاب مفتوح، ثم انقر فوق خيار: «تحرير» Edit واختر الإشارة المرجعية التي ترغب في حذفها من النافذة التالية التي ستظهر أمامك.

بعد ذلك، انقر فوق أيقونة الطرح الموجودة يسار الإشارة المرغوبة، ثم فوق خيار: «حذف» Delete عندما يظهر على يمين الإشارة. وبعد الانتهاء، انقر فوق: «تم» Done في نهاية الجانب الأيمن من شاشة «الإشارات المرجعية».