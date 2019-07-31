إطلاق مراكز بيانات أمازون ويب سيرفيسز (AWS) في الشرق الأوسط

المصدر: سياتل - الإمارات اليوم



أعلنت أمازون ويب سيرفيسز (AWS) التابعة لشركة Amazon.com، عن افتتاح مراكز بياناتها في الشرق الأوسط في البحرين. ومع إطلاق "منطقة أمازون ويب سيرفيسز في الشرق الأوسط (البحرين)" (AWS Region) الجديدة، توفر الشركة 69 موقعاً لتوافر الخدمات في 22 منطقة جغرافية حول العالم.

وبدءاً من اليوم، يمكن للمطورين والشركات الناشئة والحكومات والشركات الكبرى والمؤسسات التعليمية وغيرها الإستفادة من تقنيات الحوسبة السحابية المتقدمة التي تقدمها السحابة الرائدة عالمياً لتشغيل تطبيقاتهم وتقديم خدماتهم للمستخدمين النهائيين في مختلف أنحاء المنطقة من خلال مراكز البيانات الموجودة في الشرق الأوسط. ويمكن للعملاء اليوم الاستفادة من خدمات منطقة AWS الجديدة من خلال الرابط التالي: https://aws.amazon.com/local/middle_east/bahrain/

وقال أندي جاسي، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS): "تمتلك تكنولوجيا الحوسبة السحابية القدرة على دفع جهود التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط. واليوم نقوم بإطلاق بنية تحتية تقنية متطورة وآمنة تتماشى مع حجم مناطق مراكز بيانات أمازون ويب سيرفيسز الأخرى حول العالم". وأضاف: "تشهد تقنيات AWS طلباً كبيراً في الشرق الأوسط مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليلات البيانات وإنترنت الأشياء وغيرها الكثير، ونتطلع لرؤية كيف ستمكِن تقنياتنا السحابية طرقاً جديدة للحكومات لتعزيز التفاعل مع المواطنين، وللشركات لدعم الابتكار في المراحل القادمة من النمو، ولرواد الأعمال لتمكينهم من بناء الشركات والتنافس على نطاق عالمي".

وتتألف "منطقة أمازون ويب سيرفيسز في الشرق الأوسط (البحرين)" (AWS Region) من ثلاثة "مواقع لتوافر الخدمات" (Availability Zones) والتي تضم كل منها مركز بيانات واحد على الأقل وتتواجد في مواقع جغرافية منفصلة مع مسافة كافية للحد من مخاطر وقوع حدث واحد يؤثر على استمرارية العمل، ولكنها قريبة بما فيه الكفاية لتقدم زمن استجابة منخفض للتطبيقات عالية التوافر. وتتميز هذه المواقع بوجود مصدر مستقل لكل منها للطاقة والتبريد بالإضافة إلى الأمن والاتصال بشبكات مدعمة تتميز بزمن استجابة منخفض للغاية. ويمكن لعملاء AWS الذين يركزون على التوافر، تصميم تطبيقاتهم ليتم تشغيلها في مواقع توافر متعددة بهدف تحقيق أكبر قدر من التعامل مع الأعطال. وتتماشى مناطق AWS للبنية التحتية مع أعلى معايير الأمن والامتثال وحماية البيانات.

ويستفيد ملايين العملاء من خدمات AWS شهرياً في أكثر من 190 دولة حول العالم، بما في ذلك عشرات الآلاف من العملاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتقوم شركات ناشئة مثل "ألف للتعليم" و"المنتور.نت" و"الطبي" و"أنغامي" و"بيت.كوم" و" بِت أُواسيس" و"بابل للألعاب" و"بيقولك" و"بوتيكات" و"كريم" و"كلاسيرا" و " Clicksco " و" Crowd Analyzer " و"دوبيزل" و" ekar " و" Elephantsocial " و"فتشر" و" "فيش.مي" و"حراج" و"Health at Hand" و"جيني" و"المفكرون الصغار" و"مايسترو بيتزا" و "موضوع.كوم" و"مرسول" و"نسيج" و"Ngwa" و"السوق المفتوح" و"بروبرتي فايندر" و"سروة" و"سوق المال" و"ستارزبلاي" و"تجول" و"للباب" و"أريد" و"فيزيتا" و" Yallacompare "، ببناء أعمالهم على خدمات AWS، وهو ما يمكنهم من التوسع بسرعة وفي مختلف أنحاء العالم.

وتقوم الشركات الكبيرة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط بتبني الحوسبة السحابية من AWS بهدف تعزيز المرونة والابتكار، بما في ذلك "أسمنت الجوف" و"مجموعة الطاير" و"المؤسسة العربية المصرفية" و"أرامكس" و"بورصة البحرين" و"بنك الاتحاد" و"بتلكو" و"بنك الإمارات دبي الوطني" و"فلاي دبي" و"جلف نيوز" و"حسن علام" و"لولو العالمية للصرافة" ومجموعة "إم بي سي" و"أو إس إن" و"مجموعة سيرا" و"الاتحاد للتأمين" و"فيرجن الشرق الأوسط" وغيرها الكثير. وتستفيد مؤسسات القطاع العام بما في ذلك وزارات حكومة البحرين مثل وزارة التعليم ووزارة المالية ووزارة شؤون الإعلام ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين، وبوليتكنك البحرين، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بالكويت، و"ممتلكات"، وجامعة باريس السوربون-أبوظبي، و"تمكين"، وجامعة البحرين، من خدمات AWS لتوفير التكاليف وتسريع الابتكار وتحسين الخدمات المقدمة لمواطني المنطقة.