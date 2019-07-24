«ويسترن ديجيتال» تطلق قرص «إس إس دي» يخفّض فترة تحميل الألعاب

المصدر: سان خوسيه (أميركا) ــ د.ب.أ

أعلنت شركة «ويسترن ديجيتال» الأميركية عن إطلاق قرص حالة ساكنة (إس إس دي) SSD جديد لجهاز الألعاب «إكس بوكس وان» من «مايكروسوفت».

وأوضحت الشركة أن القرص Gaming Drive Accelerated الجديد يعمل على تقصير فترة التحميل في الألعاب بنسبة 50%، ويتضمن كابل USB-A.

وأكدت الشركة متانة القرص الصلب الجديد من خلال الإطار المطاطي، الذي يحيط بالجسم بالكامل، فيما يبلغ معدل القراءة 400 ميغابايت/‏‏‏الثانية، عن طريق منفذ 3.0 USB.

وأعلنت «ويسترن ديجيتال» أن سعر قرص الحالة الساكنة الجديد سعة 512 غيغابايت يبلغ 120 دولاراً (نحو 440 درهماً)، أما القرص سعة (1) تيرابايت فيبلغ سعره 220 دولاراً (نحو 808 دراهم).