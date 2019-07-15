«عنكبوت» تزود المؤسسات التعليمية بالخدمات السحابية من «دل تكنولوجيز»

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت شبكة الإمارات المتقدمة للتعليم والبحوث «عنكبوت» عن تحقيقها مكانة «مقدّم خدمات سحابية» من شركة «دل تكنولوجيز» العالمية في خطوة نحو تعزيز التعاون بين حكومة دولة الإمارات ومختلف القطاعات والأوساط الأكاديمية.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن من المنتظر أن تتمكّن «عنكبوت» من تزويد المؤسسات التعليمية بمنتجات الخدمات السحابية الأساسية من «دل تكنولوجيز»، بهدف تسريع الابتكار وتطوير كفاءات السوق الجديدة وإدارة البيئات السحابية داخل مقارّ العمل وخارجها. كما ستتمكن «عنكبوت» من الحصول بسهولة من «دل تكنولوجيز» على التدريب المتخصص، وحوافز المنتجات والخدمات، وإمكانات أكبر لحقيق الأرباح وتنمية الأعمال من خلال مجموعة شاملة من المزايا والحوافز المالية، لا سيما بوجود أكثر من 300 من شركاء الخدمات السحابية في جميع أنحاء العالم.

وتقدّم «عنكبوت»، وهي مبادرة أطلقتها جامعة خليفة، بنية تحتية متقدمة للمؤسسات التعليمية داخل دولة الإمارات للمساعدة في إتاحة بيئة تعليم إلكتروني متقدمة، وتطوير نهج تعاوني جماعي للبحث والتعلّم. وأكّد الرئيس التنفيذي لشبكة الإمارات المتقدمة للتعليم والبحوث، فاهم النعيمي، أن التقنية هي العمود الفقري لرؤيتنا الضامنة والمساهمة في أن تُمسك دولة الإمارات بزمام الريادة في حقبة التعليم الرقمي، مشيراً إلى أن التقنيات السحابية تشكّل في ضوء ذلك ركيزة أساسية.

وقال: «يمكننا عبر تسهيل التقنية ودمجها في الفصول الدراسية من خلال السحابة، تسريع عجلة التحوّل الرقمي وصولاً إلى جعله أمراً واقعاً، لذلك فإننا نسعى في ظلّ وضعنا الاستراتيجي الجديد بوصفنا مقدماً لخدمات (دل تكنولوجيز) السحابية في دولة الإمارات، إلى مساعدة المؤسسات التعليمية على توسيع بنيتها التحتية التقنية وتسريع قدرتها على استقطاب أبناء الجيل التالي من قوى العمل وإلهامهم وضمان انخراطهم على الوجه الأمثل في أعمالها».

من جانبه، قال المدير الأول والمدير العام لشركة «دل تكنولوجيز» في دولة الإمارات، فادي الرشماني، إن «عنكبوت» استطاعت الارتقاء إلى مكانة «مقدّم خدمات سحابية» من «دل تكنولوجيز».