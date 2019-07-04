منع إمكانية قراءة الكتب من متجر «مايكروسوفت»

المصدر: ريدموند - د.ب.أ

بعد أن أعلنت شركة «مايكروسوفت»، في أبريل الماضي، عن إيقاف بيع الكتب الإلكترونية على متجرها، قررت الشركة الأميركية اعتباراً من الآن منع إمكانية استخدام الكتب، التي قام العملاء بتحميلها من هذا المصدر سواء بشكل مجاني أو مقابل رسوم، حيث إن هذه الكتب لم تعد قابلة للقراءة.

وأشارت «مايكروسوفت» إلى أنها ستقوم بإيقاف خاصية «إدارة الحقوق الرقمية» DRM الموجودة في كل كتاب إلكتروني، والتي يتم التحكم فيها عبر «سيرفر» DRM، وذلك من خلال إيقاف هذا السيرفر، على أن يتم تعويض المستخدم، إذ يتم رد سعر الكتب التي تم شراؤها بالطريقة نفسها، التي تم الدفع بها في ذلك الوقت.

وأوضحت «مايكروسوفت» أن المستخدم الذي استخدم خيار الملاحظات الرقمية بالكتب التي تم شراؤها قبل أبريل 2019 سيفقد هذه الملاحظات، لكنه سيحصل على تعويض إضافي بقيمة 25 دولاراً (نحو 92 درهماً).