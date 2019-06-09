«أوبر» تنهي علاقتها باثنين من كبار مسؤوليها التنفيذيين

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

أعلنت شركة «أوبر تكنولوجيز» الأميركية للنقل عبر التطبيقات الإلكترونية، أن المدير التنفيذي، دارا خسروشاهي، قد أنهى علاقته باثنين من كبار المديرين، في إطار عملية تغيير كبيرة، حيث شملت رحيل مدير العمليات بارني هارفورد، ومديرة التسويق، ريبيكا ميسينا، وذلك بعد أول طرح صاخب لسهم الشركة بالبورصة. وذكرت وكالة أنباء «بلومبيرغ» الأميركية أن «أوبر» أبعدت هارفورد إلى حد كبير عن الأضواء العامة، بعدما كان موضع مراجعة داخلية لما وصفه بعض الموظفين بتصريحات يعوزها الحس عنصرياً من قبل مدير العمليات العام الماضي. وقالت الشركة إن التحقيق تم إغلاقه العام الماضي، ولم يتم العثور على دليل بوجود تمييز.

وسيتولى خسروشاهي، الآن، الإشراف على الأعمال الأساسية للشركة. كما قام بترقية اثنين من المديرين التنفيذيين في «أوبر»، للمساعدة في ملء ذلك الفراغ.

وتشهد «أوبر» أداء ضعيفاً لسهمها في شهرها الأول كشركة عامة، حيث يتشكك المستثمرون في قدرتها على تسجيل أرباح في يوم من الأيام. وفي أول تقرير مالي ربع سنوي صدر الأسبوع الماضي، منيت «أوبر» بخسارة قدرها 1.01 مليار دولار.