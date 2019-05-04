إطلاق الجيل السادس من شبكات «واي فاي» بالأجهزة والحاسبات يوليو المقبل

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

أعلن «تحالف واي فاي»، الجهة العالمية المسؤولة عن تطوير تقنية «واي فاي» ووضع معاييرها التقنية، أنه من المتوقع أن تبدأ الهواتف المحمولة والحاسبات وغيرهما من الأجهزة العاملة بالجيل السادس لشبكات «واي فاي»، والمعروف باسم «واي فاي 6» في الوصول للأسواق مع حلول الربع الثالث من العام الجاري، أي في يوليو المقبل وما بعده.

وذكر «التحالف» عبر موقعه الرسمي wi-fi.org، أن هذا الجيل سيوفر للمستخدمين سرعات أعلى بنسبة 30% في الاتصال عبر شبكات «واي فاي»، مع تخفيض في استهلاك الطاقة من بطاريات الأجهزة، وتحقيق استقرار أعلى وسرعة استجابة أفضل لدى الشبكات، تؤدي إلى القضاء على ما يعرف بـ«النقاط الميتة» أو البقع التي لا تتوافر فيها الشبكة، داخل الأماكن المزدحمة أو كثيفة الاستخدام.

الجيل الجديد

وقال «التحالف» إنه من المتوقع أن يدخل الجيل الجديد للأسواق تدريجياً ليعمل جنباً إلى جنب مع الجيلين الرابع والخامس، اللذين يهيمنان على سوق هذه التقنية في الوقت الحالي، ليواصل انتشاره التدريجي حتى يحقق توافقاً وهيمنة على السوق بحلول عام 2022، مؤكداً أن شركات مثل «سامسونغ»، و«هواوي»، و«أسوس» بدأت بالفعل في إنتاج أجهزة وهواتف ومعدات عاملة بالجيل السادس، كما بدأت الشركات المصنعة للشرائح الالكترونية وفي مقدمتها شركة «كوالكوم» في تصنيع الشرائح المتوافقة مع «واي فاي 6».

تغيير الأسماء

كانت الأجيال المختلفة من تقنية «واي فاي» تحمل في الماضي أسماء هي ذاتها أرقام بروتوكولات الاتصالات اللاسلكية التي تعمل بها ويتم التصديق عليها وإقرارها من الجهات العالمية المعنية، مثل جمعية «آي 3 إي» أو جمعية مهندسي الكهرباء والالكترونيات، و«تحالف واي فاي»، وغيرهما، وكانت تبدو صعبة وغير مفهومة بالنسبة للمستخدمين العاديين غير المتخصصين، ولذلك تم إعادة تسمية المعايير أو بروتوكولات الاتصالات اللاسلكية المختلفة بأسماء الأجيال المتتالية كما هي الحال في شبكات الاتصالات المحمولة التي انتقلت من الجيل الأول حتى وصلت للجيل الخامس للمحمول.

وتم إطلاق اسم الجيل الرابع أو «واي فاي 4» على البروتوكول رقم «802.11 ان»، الصادر عام 2009. كما تم إطلاق اسم الجيل الخامس أو «واي فاي 5» على البروتوكول رقم «802.11 ايه سي» الصادر عام 2014، واسم الجيل السادس أو «واي فاي 6» على البروتوكول رقم «802.11 اية إكس» الصادر عام 2018.

«واي فاي 6»

ويقدم الجيل الحالي «واي فاي 5» سرعات تصل إلى 1300 ميغابايت في الثانية على نطاق 5 غيغاهرتز، وهي السرعة التي تبلغ 600 ضعف الجيل الأول من «واي فاي» الذي توافر عام 1997. أما الجيل السادس «واي فاي 6» فيوفر سرعة أكبر مقارنة بالجيل الخامس، حيث يصل معدل نقل البيانات إلى 1.1 غيغابايت في الثانية عبر نطاق 2.4 غيغاهرتز، كما يصل إلى 4.8 غيغابايت في الثانية عبر نطاق 5 غيغاهرتز.

لكن بعض التقديرات التي وضعها خبراء في الصناعة، مثل شركة «هواوي» تشير إلى أن السرعة القصوى لشبكات «واي فاي 6» ستصل إلى 9.6 غيغابايت في الثانية، وهي قدرات تعادل أضعاف الجيل الخامس، فيما تشير تقديرات خبراء «إنتل» إلى أن «واي فاي 6» يحسن متوسط السرعة لكل مستخدم في المناطق المزدحمة مع الكثير من الأجهزة المتصلة، وذلك حتى أربعة أضعاف على الأقل.

سرعات ثابتة

ومن أبرز الميزات التي يوفرها الجيل السادس من «واي فاي» ميزة دعم الحصول على سرعات ثابتة مستقرة، وأداء أفضل للاتصال أو إشارة قوية في البيئات المزدحمة، وتوفير زمن انتقال أقل، وتوفير بيانات أكثر سرعة في وقت متزامن.

وتتحقق هذه المزايا من أنها تعمل بأحدث جيل من التقنية المعروفة باسم «الوصول المتعدد لقسم التردد المتعامد» أو «او إف دي إم إيه» التي تحقق مزايا عدة، منها زيادة عدد تدفقات حزم الإرسال إلى ثمانية من أجل زيادة نطاق الشبكة والإنتاجية، واستخدام نطاقي 2.4 غيغاهرتز، و5 غيغاهرتز في وقت واحد لتحسين الأداء بشكل كبير، واستخدام أسلوب يعرف باسم «تعديل سعة التربيع» الذي يزيد الإنتاجية لحالات الاستخدام المتعدد، وأسلوب التنبيه المستهدف الفردي «تي دبليو تي» الذي يحسن من عمر البطارية ويقلل استهلاك الطاقة بأجهزة «واي فاي»، مع إدخال تقنية إعادة الاستخدام المكاني التي تتيح للأجهزة الوصول بسهولة أكبر إلى الشبكة من أجل نقل البيانات.

وتظهر «واي فاي 6» بالأسواق في وقت متقارب أو متزامن مع ظهور شبكات الجيل الخامس للمحمول المعروفة باسم «جي 5»، وكلاهما يعد بسرعات أعلى وزمن وصول أقل وسعة أكبر، بل ويتداخلان في بعض الوظائف أحياناً، ومع ذلك هناك فروق جوهرية بين التقنيتين.

فتقنية «واي فاي 6» مخصصة للعمل مع الشبكات اللاسلكية المحلية المعروفة باسم «واي لان»، وهو النوع الذي يعمل على نطاق مكتب أو منزل أو محل تجاري أو مركز مؤتمرات. أما تقنية الجيل الخامس للمحمول فتعمل على الشبكات اللاسلكية واسعة النطاق المعروفة باسم «وان»، والمصممة لتشغيل شبكات الاتصالات المحمولة والخلوية وحوسبة الحافة، وغيرها من الاتصالات الواسعة النطاق وغير الداخلية.

يضاف إلى ذلك أن «واي فاي 6» تسمح للأجهزة العاملة بها بالتوافق والعمل في الوقت ذاته على الأجيال السابقة عليها، أي يمكن أن يكون الجهاز داعماً لـ«واي فاي 6»، ويعمل في الوقت نفسه على شبكات «واي فاي 4»، و«واي فاي 5»، ما يعني أن الأجهزة القديمة غير المتوافقة مع «واي فاي 6» تستطيع العمل معها أيضاً وإن كان بالسرعات الأقل المحددة في الأجيال القديمة.

أما تقنية الجيل الخامس للمحمول فهي جديدة تماماً، وليست متوافقة مع الإصدارات السابقة، ما يعني أن هناك حاجة إلى أجهزة جديدة للبث واستقبال إشارات الجيل الخامس للمحمول، ومن ثم لن تتمكن الأجهزة الحالية غير المزودة بتقنية الجيل الخامس من الاتصال بشبكات الجيل الخامس حتى عند السرعات المنخفضة.

تطبيقات «واي فاي 6»

تستفيد أجهزة إنترنت الأشياء من تقنية «واي فاي 6» من خلال تحسين أداء البطارية وتشغيل أفضل في الهواء الطلق والنطاق المحسّن، ما يجعل الشبكات المنزلية أسرع وأكثر موثوقية بفضل زيادة الإنتاجية والتغطية الفائقة. كما سيكون لها تطبيقات مهمة في أنظمة السيارات وأجهزتها الملاحية خاصة في حالة «القيادة الذاتية»، بفضل خاصية المكون المنخفض الذي يأتي مع تقنية «أو إف دي إم أيه»، وستقضي على ظاهرة «النقاط الميتة» بالأماكن العامة والمزدحمة.