«ريزر» تطلق صندوقاً جديداً لبطاقة الرسوميات الخارجية

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

أعلنت شركة «ريزر» (Razer) الأميركية عن إطلاق صندوق جديد، لبطاقة الرسوميات الخارجية (eGPU).

وأفادت الشركة بأن صندوق (Core X Chroma) الجديد مزود بوحدة إمداد بقدرة 700 واط، ويتضمن العديد من منافذ التوصيل وإضاءة (RGB). وأشارت «ريزر» إلى أن الصندوق الجديد يتيح إمكانية تركيب ما يصل إلى ثلاث بطاقات رسوميات (PCIe) بالطول الكامل، ويستهلك طاقة تصل إلى 500 واط. وبينت أنه يتم توصيل الصندوق الجديد بأجهزة اللاب توب، عن طريق منفذ (Thunderbolt 3)، مضيفة أنه من حيث المبدأ يجب أن تدعم الحواسيب استعمال بطاقات الرسوميات الخارجية.

وذكرت أن صندوق «ريزر» الجديد يتوافق مع الحواسيب المزودة بنظام التشغيل «ويندوز» من شركة «مايكروسوفت»، ونظام «ماك أو إس» من «أبل»، كما يمكن إمداد جهاز اللاب توب الموصل بصندوق (eGPU) بتيار كهربائي بقدرة 100 واط، بشكل إضافي عن طريق منفذ USB-PD. وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لصندوق بطاقة الرسوميات الخارجي على أربعة منافذ USB، ومنفذ غيغابايت Ethernet، وإضاءة RGB قابلة للتهيئة.

وأعلنت شركة «ريزر» أن سعر صندوق (Core X Chroma) الجديد، يبلغ نحو 300 دولار.