«كاسبرسكي» تُطلق حلاً للأمن الإلكتروني قائماً على السحابة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت شركة «كاسبرسكي لاب»، إصداراً حديثاً من حلّها (Kaspersky Endpoint Security Cloud)، منتج الأمن الإلكتروني القائم على السحابة والخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى للوصول إلى الإدارة السهلة لأمن أنظمتها الرقمية، مع الاستفادة من الخدمات السحابية.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن الحلّ الخاص بأمن النقاط الطرفية في الأنظمة الرقمية، بات متاحاً بمستويين؛ أساسي يقدم وظائف الأمن الإلكتروني الأساسية من السحابة، وموسع ذي إمكانات إضافية تشمل تقييم الثغرات الأمنية وإدارة التصحيحات البرمجية والتشفير.

وأشارت إلى أن الإصدار الجديد من الحلّ الأمني يأتي بنموذج ترخيص جديد يمنح كل رخصة استخدام إمكانية استخدامه على جهازين محمولين مجاناً، لحماية تنقل الموظفين وبيانات العمل.

وذكرت «كاسبرسكي»، أنه يمكن للشركات الاختيار بين نسختين من الإصدار الحديث من حل (Kaspersky Endpoint Security Cloud)، لتتمكّن من اعتماد مستوى التحكّم في الحماية الذي تحتاج إليه من الحلّ البرمجي الذي يقدّم إليها كخدمة سهلة وسريعة. وبينت أن النسخة الأولى من الحلّ الجديد تشمل المجموعة الكلاسيكية من تقنيات الأمن الإلكتروني، مثل حماية الملفات والـ«ويب» والبريد الإلكتروني، وخيارات جدران الحماية، إضافة إلى منع الهجمات على الشبكة، وآليات كشف السلوك المريب، علاوة على مزايا منع الاستغلال، لافتة إلى أنه بات بإمكان هذا الحلّ الآن المساعدة على منع البرمجيات الخبيثة من استغلال الثغرات الأمنية في البرمجيات القديمة، وذلك من خلال وظيفة تقييم الثغرات الأمنية التي تستعرض التطبيقات المثبتة على أجهزة الشركات، وتنبّه مسؤولي تقنية المعلومات فيها الى التصحيحات البرمجية المتاحة لها.

وأضافت أن النسخة الأخرى تتضمّن عناصر للتحكم في الـ«ويب» والجهاز، فضلاً عن إدارة التصحيحات البرمجية والتشفير، مشيرة إلى أن وظيفة إدارة التصحيحات البرمجية تسمح للمسؤولين بأتمتة تقديم التحديثات للتطبيقات التي يُكتشف أنها تنطوي على ثغرات، بينما إدارة التشفير تُعزّز حماية بيانات الأعمال الحسّاسة، إذ لا يستطيع من لا يملك الأذون المناسبة الوصول إلى البيانات المخزّنة على أجهزة الموظفين المشفرة عن بُعد، حتى في حالة فقدان الجهاز أو سرقته.

وقال رئيس وحدة تسويق المنتجات التجارية لدى «كاسبرسكي لاب»، سيرجي مارتسينكيان، إن «حوادث الأمن الإلكتروني ليست مصدر قلق للشركات الكبيرة وحسب، وإنما للشركات الصغيرة والمتوسطة أيضاً». وأضاف أن «جميع الشركات بحاجة إلى حل للأمن الإلكتروني يقدّم حماية شاملة تتسم بسهولة التوظيف والتشغيل، والكلفة المعقولة».