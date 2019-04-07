«إريكسون» تطلق حلول اتصال خلوية خاصة بالمصانع والمستودعات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت شركة «إريكسون» حلول اتصال خلوية سهلة الاستخدام والنشر للقطاع الصناعي، بهدف تسريع عملية التحول الرقمي في مجال الثورة الصناعية الرابعة.

وأوضحت «إريكسون»، في بيان أمس، أن حلول الاتصال الجديدة الخاصة بقطاع التصنيع، تتيح لمزودي خدمات الاتصالات تقديم شبكات خلوية مخصصة في المصانع والمستودعات، بدءاً من 4G /‏‏‏LTE، وصولاً إلى الجيل الخامس.

وأضافت أن تلك الحلول تسهم في تعزيز قوة شبكات «إريكسون» الخاصة ومحفظة إنترنت الأشياء، من خلال إتاحة تقنيات الجيل الرابع والخامس للأسواق الصناعية الجديدة، مشيرة إلى أنه تم تصميم الحلول الجديدة خصيصاً للبيئات الصناعية، مثل المصانع والمستودعات، بحيث يوفر حل الاتصال الخلوي المخصص تغطية آمنة وموثوقة مع كثافة عالية للأجهزة، وإمكانية التنبؤ بانخفاض وقت الاستجابة.

وبينت «إريكسون» أن الحلول الجديدة تتميز بتوفيرها تجربة سلسة في ما يتعلق بإدارة الشبكة، فضلاً عن كونها مصممة بحرفية عالية، لتضمن سهولة الاستخدام والإدارة من قبل المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات (IT)، وتكنولوجيا التشغيل (OT)، لافتة إلى أنها تهدف من خلال هذه الحلول إلى تعزيز قابلية نشر التقنيات الخلوية لموظفي المصانع والمستودعات.

وذكرت أنه من خلال مزايا الاتصال اللاسلكي عالية المستوى الخاصة بالقطاع الصناعي، تعمل حلول الاتصال الخلوية الجديدة على تمكين حالات الاستخدام المبتكرة للثورة الصناعية الرابعة، مثل: حالة استخدام الفحص الرقمي المزدوج (محاكاة رقمية في الوقت الفعلي لكيان مادي) مع كميات هائلة من أجهزة الاستشعار، إلى جانب القدرة على نقل تعليمات واجهة التفاعل بين الإنسان والآلة (HMI) إلى العمال، وضمان تجنب الاصطدام والتحكم عن بعد للمركبات الموجهة المستقلة (AGVs) و«الروبوتات» التعاونية للعمليات الآلية في المصانع.