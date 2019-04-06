«سناب» تضيف ألعاباً إلى التطبيق لتحتفظ بمستخدميها

المصدر: لندن ــ رويترز

دشنت شركة «سناب»، مطورة تطبيق التواصل الاجتماعي المتخصص في تسجيل وبث ومشاركة الرسائل المصورة، منصة للألعاب ضمن تطبيقها «سناب شات»، تتضمن ألعابا أصلية وأخرى من أطراف ثالثة، بهدف الاحتفاظ بقاعدة مستخدميها الحاليين واجتذاب مستخدمين جدد.

وأعلنت الشركة عن عدد من الخصائص الجديدة لمنتجات قائمة بالفعل، وأضافت برامج جديدة وفلاتر للواقع المعزز، تشمل نماذج من معالم شهيرة. كما قالت إنها ستسمح للمعلنين بشراء مساحات إعلانية يمكن عرضها خارج منصة «سناب شات».

وتهدف الخصائص الجديدة إلى زيادة المدة التي تستخدم فيها الشريحة الأساسية للمستخدمين بين 13 و34 عاماً التطبيق، في الوقت الذي توقف فيه نمو عددهم بشكل عام.

وتواجه «سناب» منافسة على المستخدمين والمعلنين من شركات أفضل تمويلاً، إذ نسخت منصتا «فيس بوك» و«إنستغرام» على سبيل المثال، خصائص اشتهرت بها «سناب شات»، مثل خاصية نشر مقاطع فيديو، وخاصية اختفاء الصور بعد 24 ساعة.