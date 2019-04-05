المصدر: الامارات اليوم

ترجمة المستندات المعدَّة بصيغة pdf

أضافت شركة «غوغل» ميزات جديدة لخدمة الترجمة، أبرزها ترجمة الملفات المعدة بصيغة pdf. ووفقاً لهذا الأمر، كل ما على المستخدم هو تحميل المستند من جهاز الحاسب إلى نافذة الترجمة، ثم ضبط إعدادات الترجمة بين اللغات وفقاً لاختياراته، لتقوم «غوغل» بترجمة المستند في لحظات، مع استخدام التقسيم الخاص به، والاحتفاظ بأرقام الصفحات وتقسيماتها. فإذا لم تجرب هذه الميزة بعد، اتبع ما يلي لتجربتها: توجه إلى موقع خدمة ترجمة «غوغل» على الـ«ويب»، وانتقل إلى أعلى الجانب الأيمن من صفحة الترجمة عند استخدام الواجهة العربية للموقع، ثم انقر فوق خيار «مستندات»، لتنتقل إلى نافذة جديدة، توجه إلى نهايتها، وانقر فوق خيار تصفح الكمبيوتر، ثم حدد مكان ملف الـ pdf الذي ترغب في ترجمته عبر الحاسب، وانقر فوق خيار «افتح» open. وبعد أن يظهر الملف أمامك على الجانب الأيمن من النافذة الجديدة، انتقل إلى نهاية الجانب الأيسر منها، ثم انقر فوق خيار «ترجم»، وعندها انتظر برهة، وستلاحظ بعدها أن الملف قد تمت ترجمته وتقسيمه إلى صفحات تشمل كل التفاصيل.

إضافة علامة التأشير إلى «مستندات غوغل»

تحاول البرامج المكتبية، التي تتخذ من الـ«ويب» قاعدة انطلاق، زيادة المزايا التي تقدمها لمستخدميها، لتنجح في المنافسة بينها وبين البرامج المكتبية التي اعتاد الكثيرون استخدامها، لكن مع ذلك لايزال ينقصها بعض الملامح التي قد يحتاج إليها المستخدم. ومن ذلك مثلاً ملمح قوائم التدقيق. ورغم أنمستخدمي تطبيق «مستندات غوغل» حاولوا التغلب على هذه المشكلة بالاعتماد على أحد أشكال التعداد النقطي، إلا أن وضع علامة التأشير داخل المربعات المجاورة لعناصر هذه القائمة يظل مشكلة حقيقة. لذا إذا كنت من مستخدمي «مستندات غوغل»، ورغبت في إضافة علامة التأشير إلى العناصر الموجودة داخل القائمة، اتبع الخطوات التالية: انقر مرتين فوق المربع المجاور للعنصر الذي ترغب في إضافة علامة التأشير إليه، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة التي ستظهر أمامك حتى تصل إلى «علامة التأشير» tick mark، ثم انقر فوق العلامة السابقة، وستلاحظ أنها قد انتقلت تلقائياً إلى المربع الذي قمت بالنقر فوقه في الخطوة الأولى، وبعدها كرر الأمر مع العناصر التي ترغب في تأكيد مراجعتها بالنقر فوق المربع الصغير المجاور لكل منها.